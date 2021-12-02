19:32, Сьогодні

Депутат не виключив силового вирішення проблеми Донбасу Роман Костенко розповів, який формат потрібен для переговорів із Росією

Який формат вирішення ситуації на Донбасі буде ефективним, розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Голосу" Роман Костенко.

"На мою думку, і вся фракція "Голос" так вважає, Мінські домовленості відіграли свою роль з самого початку, коли ми зупинили війну 2014-2015 року. Далі вони грають лише на руку Російській Федерації. Тому зараз потрібно шукати новий формат для того, щоб врегулювати кризу на Донбасі. Це може бути Нормандія, але із залученням інших наших партнерів, таких як США, Велика Британія, які зараз допомагають нам і зброєю, і політично. А Росія використовуватиме мінський формат. Ми бачимо, що за вісім років війни жодних зрушень до миру не відбулося. Вони використовуватимуть Мінськ до останнього, скільки зможуть", — сказав він.

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Нардеп не відкинув реалізації силового сценарію.

"Ми можемо подивитися, як вони вирішували кризу між Вірменією та Азербайджаном. Там теж було щось за прикладом мінського формату. І 30 років, поки знову не почалася війна і вирішилося тим, що Азербайджан відвоював частину своїх територій, цей формат не відіграв жодної ролі. Я не пропоную саме силовий сценарій, але він можливий — надалі, через декілька років... і ми маємо набратися можливостей… Потрібно шукати інші шляхи. А ті шляхи, що були запропоновані Російською Федерацією, скрізь, де вони беруть участь, до миру ніколи не доходить, поки зацікавлені люди не беруть справу до своїх рук. Конфлікт треба заморожувати й шукати дипломатичні шляхи, і водночас добудовувати економіку та армію", — сказав він.

Раніше представник української делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш розповів, яким чином США зможуть впливати на хід переговорів з Росією щодо Донбасу.

"Прямий канал у принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена ​​в прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома", — сказав він.