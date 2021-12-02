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Військові навчання Росії на кордоні: ексрозвідник попередив про загрозу Україна повинна зміцнити військові підрозділи поблизу регіонів, де відбуватимуться навчання РФ і Білорусі, сказав експерт

Спільні навчання Росії та Білорусі, які мають відбутися неподалік від українських кордонів, можуть нести загрозу для нашої країни. Про те, що українська влада повинна зробити у відповідь на ці навчання, розповів у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" полковник, ексначальник розвідки Міноборони Петро Недзельський.

"Безумовно, реагувати потрібно. Історія людства, історія збройних протистоянь людства показує, що значна кількість збройних конфліктів починалася з таких "мирних" навчань. Потім всі ці навчання переростали у відверте протистояння. Під егідою, що нібито проводяться навчання, на певному напрямку, в певному регіоні концентрувалася велика кількість особового складу, бронетехніки, наступальних засобів, а потім всі ці навчання переростали у відверту агресію проти конкретної сусідньої країни", - сказав військовий експерт.

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Він повідомив, що підвищена боєготовність з боку України в цей період є виправданою і доцільною.

"Нас не обдурити, нас вже стільки разів обманювали, і Росія, і наші так звані "добрі" сусіди, що подібні речі у нас, в українців, викликають занепокоєння, це об'єктивний фактор",- сказав Недзельський.

Колишній начальник розвідки також зазначив, що Україна зі свого боку повинна посилити військові розташування в регіонах, поруч з яким будуть проводитися російсько-білоруські навчання.

"Ми повинні реагувати, ми повинні теж туди направити відповідний контингент військ, щоб на випадок, якщо ці так звані навчання переростуть у відверту агресію, дати відсіч цій агресії...Це так зрозуміло, що якихось інших трактувань і бути не може",- сказав він, підкресливши, що Росія, і Білорусь сьогодні не приховують свого негативного ставлення до України та до чинної української влади.

Зазначимо, що російська преса опублікувала інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в якому він заявив, що біля українських кордонів цієї зими відбудуться російсько-білоруські військові навчання. Він повідомив, що про це вже є домовленість з президентом РФ Володимиром Путіним. Також Лукашенко зазначив, що навчання складатимуться з двох етапів.

Нагадаємо, 31 жовтня The Washington Post опублікував інформацію про те, що Росія накопичує війська біля кордонів України після завершення навчань "Захід-2021". Повідомлялося, що нібито після маневрів 41-а загальновійськова армія не повернулася на місце дислокації до Новосибірська, а об'єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України й готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області, та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".