18:09, Сьогодні

Ексміністр та експерт посперечалися в ефірі через держбюджет-2022 Андрій Рева та Георгій Біркадзе влаштували суперечку в ефірі

Через ухвалення Верховною Радою нового державного бюджету України на 2022 рік виникла суперечка в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24". Зокрема, посперечалися ексголова Мінсоцполітики Андрій Рева та політолог Георгій Біркадзе.

Андрій Рева: Такого злочинного бюджету, як на 2022-й рік, у нас не було 20 років. І зараз, коли 66 тис. медиків поїхали, вони направляють гроші на дороги.

Георгій Біркадзе: Давайте говорити про те, що гроші були взяті з медичного фонду і відправлені на дорожній фонд - я з вами згоден. А ви розкажіть – ви щойно сказали – помирали люди. Чи не ваша заслуга вашої влади, коли в нас кисню було 0? І ніхто не займався тим - за вас, - щоб...

Андрій Рева: Скажіть, будь ласка, при нас була епідемія?

Георгій Біркадзе: Послухайте... А яка різниця?

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Андрій Рева: У нас була потреба в кисні? У вас було 6 місяців...

Георгій Біркадзе: Ні-ні-ні, ви зараз кажете... Послухайте мене...

Андрій Рева: ...щоб кожну лікарню забезпечити киснем. Але гроші ваші "майстри спорту" по боротьбі з коронавірусом...

Георгій Біркадзе: Не мої. Не мої.

Андрій Рева: Ваші!

Георгій Біркадзе: Я не маю відношення...

Андрій Рева: Ви працювали в Броварській адміністрації 2 місяці?

Георгій Біркадзе: І що?

Андрій Рева: Вас звідти вигнали! За нової "зеленої" влади. А тепер розповідаєте дурниці.

Георгій Біркадзе: Ви зараз... Він зараз бреше...

Андрій Рева: Ви відповідаєте за цю "зелену" владу. Ви в ній працювали.

Георгій Біркадзе: По-перше, він бреше...

Андрій Рева: Ви працювали в Броварській адміністрації?

Георгій Біркадзе: Слухайте, я вам зараз розповім...

Андрій Рева: Ви працювали чи ні?

Георгій Біркадзе: По-перше, я там працював 6 місяців та 4 дні. І я потрапив під реформу децентралізації...

Андрій Рева: І вигнали його.

Георгій Біркадзе: ...і я був звільнений із 25-ма керівниками регіонів.

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Андрій Рева: Так, тільки найкращих залишили, а найдурніших вигнали.

Георгій Біркадзе: Ви на мене не переводьте стрілки! Ви розкажіть, як ви крали гроші з медицини!

Андрій Рева: Це ви крали гроші з медицини!

Георгій Біркадзе: І не збудували жодної лікарні. Тож розповідати тут не треба.

Андрій Рева: І замість того, щоб забезпечувати лікарні...

Георгій Біркадзе: Ви були міністром, який нічого не зробив.

Андрій Рева: Ви - злодії та негідники.

Георгій Біркадзе: ...а пропонував людям зашивати собі рота і їсти менше. Не треба розповідати байки.

Андрій Рева: Зашивайте. Це вам буде корисно.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Підтримали його 264 нардепи у другому читанні та 268 – в цілому. Свої голоси віддали переважно "Слуги народу", "За майбутнє" та "Довіра".

До бюджету додатково заклали 25 млрд грн на інфраструктуру. Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. У порівнянні з першим читанням, доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету становитиме 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Також у бюджеті-2022 закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець року.