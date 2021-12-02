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Кожен українець заплатить: Рудик про "держпереворот" "Президент не відповідає за свої слова і говорить казна-що, чи у нас дійсно відбувається держпереворот"?

Після оголошення про підготовку державного перевороту Україна стала непривабливою для європейських інвестицій. Про це сказала в ефірі "ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Кіра Рудик.

За її словами, через скандальну заяву президента Володимира Зеленського постраждала репутація України, над якою щодня працювали мільйони українців.

"Люди, які вклали величезну кількість сил, грошей, щоби в Україну приходили європейські інвестиції. А зараз вони зупиняються, бо люди не можуть зрозуміти: президент не відповідає за свої слова і говорить казна-що чи у нас дійсно відбувається держпереворот? І пояснювати це поважним людям, які повірили в Україну - неприпустимо. Це складна задача, яку президент переклав на плечі кожного з нас.

Навіщо він це зробив? Щоб вирішити свої внутрішні політичні задачі за рахунок кожного українця. Держпереворот не відбувся, отже - це брехня, за яку заплатить потім зі своїх податків кожен українець", - каже вона.

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Також депутат прокоментувала виступ Зеленського у Верховній Раді України, який відбувся у середу, 1 грудня:

"Коли ми слухали виступ Зеленського, у мене склалося чітке враження, що ми живемо у різних країнах. Тому що, за його словам, ми ніколи так добре не жили, як він розповідав. І кожного разу. коли він говорив якусь брехню, "слуги народу" аплодували. Це виглядало сюрреалістично. Ну, наприклад, президент говорить, що у нас 24% вакцинованих людей, і усі такі: Ура! Але ж це не перемога - це найнижчий рівень вакцинації у Європі. Насправді, те що він видає за перемоги, є поразками".

Рудик впевнена, що слова та дії Володимира Зеленського не співпадають із можливостями влади.

"Виглядає так, що він спочатку щось говорить, а потім уся влада в авральному режимі намагається вирішити, як це зробити. Наприклад, тисяча гривень, про яку він заявивв, а потім влада дуже довго розбирається чи можна зробити взагалі".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.