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Зеленський наслідує Путіна – Ілларіонов сказав, у чому Йде активне запозичення найогидніших практик, наголосив російський економіст

Президент України Володимир Зеленський взяв на озброєння авторитарні методи президента Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Я поділюся своїми роздумами, які стають останнім часом дедалі сумнішими. Коли я почав приїжджати до України під час Майдану 2013-14 років, багато моїх колег з Росії та Білорусі розглядали Україну як зразок для наших двох країн - зразок свободи , набагато більш вільного суспільства у всіх сенсах, насамперед - у сфері свободи слова. Наразі я бачу, що йде активне запозичення найогидніших практик, які використовують диктаторські режими в Росії та в Білорусі. Напади на свободу слова – Юрія Бутусова, Яніну Соколову, нападки на Савіка Шустера, на Дмитра Гордона тощо. Запозичення та плагіат йде за всіма напрямками", - заявив ексрадник Путіна.

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Ілларіонов нагадав про заяву Зеленського щодо підготовки в Україні державного перевороту.

"Я таки чекав сьогоднішнього дня з деяким нетерпінням, думав - коли розкажуть про державний переворот, хто учасники, хто заарештований, хто затриманий, де запаси тротилу, листівок, кулемети - що завгодно. Про це нічого не сказано було в зверненні. Сьогодні, прямуючи до студії, я побачив, що Київ забитий ОМОНом та автозаками. Це все те, що ми бачили в Москві в попередні роки. Сказано з приводу електронного голосування - це те, що Путін зробив на попередніх виборах. Розширення кола потенційних учасників електронного голосування в Україні - це те, що Путін зробив з жителями Донбасу. Ми бачимо постійний плагіат, постійне запозичення найогидніших практик, які були спочатку випробувані Путіним і Лукашенком, і тепер це відбувається тут в Україні. Чесно скажу - мене це дуже непокоїть, непокоїть напрямок, за яким розвивається політична ситуація в країні", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.

Російський економіст Андрій Ілларіонов заявив, що Зеленський повинен підкріпити заяву з приводу перевороту, що готується, рішучими діями, інакше його запідозрять в брехні.