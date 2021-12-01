23:42, Вчора

Разумков розніс "слуг" за відмову ходити на ефіри "Я завжди займав позицію, що якщо тобі є що сказати, ти повинен йти на будь-який ефір"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує рішення частини депутатів від фракції "Слуга народу" бойкотувати ефіри телеканалів "Україна" та "Україна 24".

Про це він заявив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Я завжди займав позицію, що якщо тобі є що сказати, ти повинен йти на будь-який ефір і переконувати у свої правоті, ідеях, ідеалах. Якщо ти обираєш позицію страуса і ховаєшся - це твоє право, але потім не ображайся, що підтримка серед суспільства буде знижуватися. Але якщо тобі соромно перед виборрцями, ти не можеш піти на ефір і розповісти, що ти зробив - не тисни на свободу слова". - сказав він.

Разумков зазначив, що майже за 2 роки свого головування у ВР він жодного раз не намагався вплинути на редакційну політику державного телеканалу "Рада", який висвітлює роботу парламента.

"Сьогодні відбулася, на мій погляд, ганебна річ - показували лише президента, президію, ложу уряду, запрошених і лише перші ряди українського парламенту (інцидент стався 1 грудня під час звернення президента Володимира Зеленського до народних депутатів,-ред).

Український парламент представяє інтереси усього українського парламенту. Канал працє багато років і доступ до нього мали усі народні депутати. І коли ми бачимо сьогодні, у річницю референдуму, нового старту нашої незалежності, такі ганебні речі - це наштовхує на думку що україна рухається не тим шляхом, який обирали люди і на який вони сподіваються".

Нагадаємо, 24 листопада частина депутатів партії партія "Слуга народу" вирішила більше не ходити на ефіри телеканалів "Україна 24" та "Україна". У пресслужбі політсили заявили, що мають намір "ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави та суспільства".

У відповідь член Наглядової ради Медіа Групи України Дмитро Бєлянський заявив, що "спільна публічна заява частини депутатів фракції "Слуга народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "Вагнергейт", що прозвучали у програмі "Свобода слова із Савіком Шустером" 19 листопада".

"МГУ працює у суворій відповідності до інтересів суспільства, суворо дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова. Ми не можемо замовчувати ані результатів міжнародного розслідування Bellingcat щодо спецоперації "вагнерівців", ані теми офшорів президента України, ані інших резонансних розслідувань. Влада має право коментувати або відмовлятися від коментарів, але інформація, що становить суспільний інтерес, завжди буде опублікована", - підкреслив Бєлянський.

Ексрадник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що народні депутати від "Слуги народу" відмовляються ходити на ефіри телеканалів "Україна" та "Україна 24" через неможливість аргументовано довести чіткість своєї позиції.

"Причина очевидна - таргани бояться світла. Це істерика, яка відбувається впродовж останнього часу. Відсутність аргументів, абсолютно безглузді намагання виправдовувати свої неймовірні зашквари, як кажуть у народі. Безумовно, це неможливість аргументовано довести чіткість своєї позиції", - сказав Шкіряк.