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Бутусов розповів про дивні дії влади після звинувачень "Проблема – хтось веде агресивну війну, а правоохоронні органи не реагують"

Журналісту Юрію Бутусову так і не надали державну охорону після слів позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про те, що журналіста можуть убити.

Про це він заявив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Державної охорони я не потребую. Мені цього навіть ніхто не пропонував. Я держохороні після такої поведінки держави довіряти не можу", - сказав він.

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Бутусов зазначив, що після того, як ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації ним відео, його досі не викликали на допит.

"Після висунення таких тяжких обвинувачень проти мене на сайті ДБР, жоден працівник ДРБ зі мною не зв'язався. Хоча вже три дні минуло. Проблема - хтось веде агресивну війну, а правоохоронні органи не реагують", заявив він.

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Журналіст зазначає, що не проти сходити на допит і навіть має що повідомити правоохоронцям:

"Моя мета - прийти до ДБР і повідомити, що за 8 років війни у них немає жодної справи, де за ведення агресивної війни був би залучений Володимир Путін. Замість цього вони відкрили справу проти мене".

Нагадаємо, 26 листопада Юрій Бутусов посперечався з президентом України Володимиром Зеленським під час великого пресмарафону.

Гарант назвав Бутусова людиною, яка працювала на олігарха Ігоря Коломойського, а також звинуватив його у смертях українських військових через публікацію про застосування безпілотника на Донбасі.

Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

У відповідь Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав слова Олексія Арестовича відкритою погрозою для свого життя і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.