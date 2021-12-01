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Не лише Зеленський: Бутусов подаватиме другий позов Журналіст обурений кримінальним провадженням ДБР

Журналіст Юрій Бутусов подаватиме позов до суду проти Державного бюро розслідувань, яке порушило справу за статтею "розв'язання та ведення агресивної війни" після публікації ним відео, на якому журналіст стріляє з гаубиці.

Про це він заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Я зараз не брав участь в акції протесту проти Зеленського. Я вийшов на Майдан для того, щоб розповісти про тиск на свободу слова, на мене як журналіста і порушення моїх громадянських прав. Тому я повідомив, що буду подавати позов до суду на президента Зеленського за його брехню і подаватиму позов проти Державного бюро розслідувань за незаконне відкриття кримінальної справи проти мене за статтею 437 - розв'язання та ведення агресивної війни", - заявив журналіст.

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Бутусов зазначив, що використовує "усі засоби захисту і всі майданчики".

"Це тяжка стаття, це нова стаття, вона застосовується з 2015 року тільки проти російських військових злочинців, проти терористів. По цій статті дуже легко видають санкцію суду на прослуховування, на стеження… Після таких тяжких звинувачень, які висловив президент на пресконференції, я мушу використовувати всі майданчики для того, щоб продемонструвати, що це абсолютно незаконні дії президента проти журналіста. Я збираюсь це довести в суді і притягнути Зеленського до відповідальності і до спростування інформації в тому самому місці, де він мене оббрехав", - пояснив він.

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Нагадаємо, 26 листопада на пресконференції президента Володимира Зеленського у нього сталася суперечка з журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський назвав Бутусова людиною, яка працювала на олігарха Ігоря Коломойського, а також звинуватив його у смертях українських військових через публікацію про застосування безпілотника на Донбасі.

Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

У відповідь Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав слова Олексія Арестовича відкритою погрозою для свого життя і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.