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Зеленський відповідатиме в суді - заява Бутусова Журналіст звинуватив владу у тиску на медіа

Журналіст Юрій Бутусов подасть до суду на президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Президент розповсюдив про мене брехливу інформацію на пресконференції, запросив журналіста на пресконференцію для того, щоб його дискредитувати. Зробив це, щоб дискредитувати ті розслідування, які я проводжу. Тому, звичайно, йому доведеться відповідати в суді і за цю брехню, я впевнений, там абсолютно очевидний склад, йому доведеться вибачатись", - сказав журналіст.

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Бутусов уточнив, що він зараз готує позов до суду.

"Це найближчим часом відбудеться. Там абсолютно 100% доказова справа. Це буде такий прецедент - я збираюся притягнути президента до відповідальності, щоб він відповів перед журналістом за нашим законодавством на тому ж місці в прямому ефірі, в тій самій обстановці, за ту брехливу інформацію, яку він розповсюдив. Це стосовно того, що нібито я перший розголосив інформацію і розповсюдив відео про удар "Байрактару" 26 жовтня. За словами президента, те, що я це розповсюдив, призвело до загибелі українських воїнів. Це абсолютно брехлива інформація. Йому доведеться відповідати в суді, шансів виграти в нього ніяких", - підкреслив він.

Журналіст заявив, що хоче "цей процес проти президента довести до логічного результату".

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Також він зазначив, що Офіс президента "намагається всіма силами продовжити кампанію тиску на медіа, тиску на журналістів".

"Зараз вони розповсюджують таку тезу, що я вже не журналіст. Після пресконференції проти мене була порушена справа. Я єдиний фігурант справи, яку порушило Державне бюро розслідувань за статтею 437. Ця стаття називається так - підготовка, організація та ведення агресивної війни. На думку ДБР я розпочав і веду агресивну війну. Це офіційне формулювання. Це теж стаття, за якою я збираюсь до відповідальності долучити керівництво ДБР. Це абсолютно незаконний тиск на журналістів, на медіа. Це абсолютно незаконні дії, порушення багатьох статтей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України. Звичайно, за такі завідомо фальшиві звинувачення тим людям з ДБР, які це роблять, а це ручний виконувач обов'язків Сухачов, доведеться відповідати", - сказав Бутусов.

Нагадаємо, 26 листопада на пресконференції президента Володимира Зеленського у нього сталася суперечка з журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський назвав Бутусова людиною, яка працювала на олігарха Ігоря Коломойського, а також звинуватив його у смертях українських військових через публікацію про застосування безпілотника на Донбасі.

Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

У відповідь Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав слова Олексія Арестовича відкритою погрозою для свого життя і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.