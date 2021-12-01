21:20, Сьогодні

Послав усіх – Співак розніс звернення Зеленського до народу Політолог нагадав про минулі обіцянки президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради 1 грудня "послав" усіх українців.

Про це заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

"П'ятничний п'ятигодинний марафон і сьогоднішнє послання до народу можна підсумувати одним словом - послав усіх, причому сказав, щоб ми не поверталися... Якщо все описати детально, що він говорив у п'ятницю і сьогодні, складається абсолютно стійке враження, що президент і народ України живуть у різних паралельних світах, ніколи і ніде не перетинаючись. Я не знаю, про яку країну він говорив", - заявив політолог.

Читайте також: "Жуйте і не балакайте": Співак висміяв гучну обіцянку Шмигаля

Співак запропонував "пробігтися ключовими обіцянками" Зеленського, озвученими на минулих пресконференціях.

"Про контрабанду щось говорив сьогодні? Ні. А про провину держави в енергетичній кризі говорив? Ні. Про провину держави у непідготовці до зими говорив? Ні. А про тотальну корупцію в державному секторі?.. А про відповідальність влади, власну відповідальність? Ні", - перерахував він.

Також політолог наголосив, що "сьогодні президент сам собі аплодував".

"Будь-який лікар, психолог вам пояснить, що це таке. Людина сама аплодує своїм словам, не чекаючи від нас з вами "одобрямса". Йому це необхідно. Це огидна історія, наскільки він став далекий від народу. У 2019 році люди обирали іншого президента. Сьогодні він став на інші рейки, це точно не те, про що мріяли люди", - заявив Співак.

На його думку, "правильне рішення було б – дострокові вибори парламенту та дострокові вибори президента".

"Я вже не говорю про медичну реформу, про зарплати в 4000 доларів... Я вам цитую минулі звернення президента - ми знизимо тарифи вдвічі, ми піднімемо субсидії в 4 рази, ми побудуємо 15 аеропортів, ми запустимо супутник", - додав політолог.

Читайте також: Конференція це підтвердила: Гордон пояснив причини падіння рейтингу Зеленського

1 грудня Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням. У своїй промові він говорив про боротьбу з коронавірусом, економічну ситуацію в Україні, реформи та "Велике будівництво".

Політтехнолог Андрій Золотарьов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський у Верховній Раді зумів показати себе набагато переконливіше, ніж на прес-марафоні тижнем раніше, оскільки його опоненти були позбавлені можливості ставити президенту незручні питання.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна заявила, що українці не дочекалися від президента відповіді на три блоки ключових питань.