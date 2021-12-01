20:41, Сьогодні

Скандал із "Вагнергейтом": нардеп звернув увагу на серйозні моменти "На сьогодні можемо робити лише припущення"

У скандалі з "вагнерівцями" логіка екскерівника Головного управління розвідки Василя Бурби та інших розвідників, причетних до цієї справи, була незмінною. Про це сказав в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін.

За його словами, в іншого боку ця логіка постійно змінювалася.

"Щодо Бурби. Я зараз не є йому ні адвокатом, ні суддею, ні прокурором. Я звертаю увагу, що коли йому закидають те, що чомусь він не почав говорити раніше, то він говорив на тому рівні, в тих кабінетах, в яких мав право це говорити. Я підкреслюю, що він почав говорити фактично після того, як написав рапорт на звільнення міністру оборони, якому він формально безпосередньо підпорядковується. Після того, як цей рапорт був задоволений, він отримав змогу, бо інакше він цього робити не міг - навіть не бувши на посаді. Бурба і розвідники, які говорили ще раніше і прізвища яких із невідомих мені причин члени ТСК оприлюднили, чим порушили закон про державну таємницю, і яким ми вимагали надати охорону, але вони її досі не отримали... Але логіка і цих розвідників, і Бурби якраз не змінилася жодним чином. Фактично в тому річищі, в якому вони надавали факти, вони цієї логіки й дотримувалися - на відміну від протилежної сторони, в якої ця логіка постійно змінювалася", - сказав нардеп.

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Також він зазначив, що із заяв президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака, проміжного звіту ТСК, яка розслідувала цю справу, йшлося про те, що ця операція була відтермінована (а надалі - скасована) через можливу загрозу зриву через те, що нібито ФСБ або КДБ Білорусі щось дізналися.

"Бурба ніколи цього не стверджував і розвідники, які брали участь, теж цього не стверджували. Якщо протилежна сторона наполягає, що був зрив, то хто тоді дав команду відтерміновувати чи скасовувати цю операцію? Ну точно не Бурба. Навіть у проміжному звіті ТСК зазначається, що спеціальні операції зазвичай за усталеною практикою санкціонуються першою особою держави, верховним головнокомандувачем. З цього випливає, що ніхто інший, крім президента - або напряму, або опосередковано, - такої команди надати не міг", - підкреслив депутат.

Також, за словами нардепа, у проміжному звіті немає відповіді на те, хто міг це зробити:

"Чому? Тому що там немає навіть посилання на те, ставили чи не ставили вони подібне запитання голові держави чи керівнику його Офісу... А для чого тоді створювалася ТСК? На сьогодні можемо робити лише припущення".

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Раніше позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що успішному завершенню спецоперації завадили білоруські спецслужби.

"Операція, можливо, не доведена до кінця згідно з наміченим планом, тому що втрутилася білоруська контррозвідка, яка стояла на вухах у зв'язку з очікуванням президентських виборів. І 33 особи, які перебували за 5 км від президентської резиденції, помітили й заарештували. До речі, питання, чому організатори операції не врахували, що у Білорусі у зв'язку з виборами посилений контррозвідувальний режим. Але якби цього не трапилося, вона цілком могла бути доведена до кінця", — сказав він.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які перебували у приватній військовій компанії "Вагнер". Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Проте за даними ЗМІ, операція зірвалася після того, як силовики доповіли про операцію Офісу президента. Операцію було перенесено після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, "вагнерівців" заарештували в Білорусі. Україна просила про їх видачу, оскільки бойовики могли бути причетні до бойових дій на Донбасі. Проте білоруська влада видала "вагнерівців" Росії.