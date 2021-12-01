20:04, Сьогодні

Чи потрібні прямі перемовини з Росією: нардеп про кризу влади Зеленський побоюється російських військ на кордоні, зазначив Сергій Рахманін

Президент Володимир Зеленський переживає "кризу ідей" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, тому заявляє про можливість прямих перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, коментуючи послання президента до Верховної Ради.

На запитання, навіщо Зеленський торкнувся теми прямих переговорів з РФ, нардеп відповів:

"Я думаю, що достеменну відповідь знає лише пан Зеленський, але в мене є припущення з цього приводу. Отже, що сталося за цей час - перш за все, виникла достатньо загрозлива ситуація на українсько-російському кордоні. Вздовж кордонів України і Росії постійно відбувається накопичення сил і засобів. Ситуація тривожна, ми всі пам'ятаємо, що офіційні особи української влади спочатку взагалі заперечували наявність такої загрози, потім вони почали діяти і говорити в унісон з нашими західними партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами і Великою Британією, що справді така загроза існує. Є ризик достатньо високої концентрації сил і засобів наприкінці грудня-на початку січня, є серйозна загроза широкомасштабної війни, і після цього думаю, що змінився настрій і в пана Зеленського".

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На думку Рахманіна, президент "трохи побоюється цієї ситуації, і тому він робить все, що вважає за потрібне, щоб зняти цю напругу шляхом певних перемовин".

Нардеп також припустив, що до подібних дій Зеленського може схиляти і частина західних партнерів.

"З одного боку, вони дуже одностайні, вони постійно демонструють підтримку, вони неодноразово зауважують, що Росія заплатить високу ціну. Але всі прекрасно розуміють, що нікому війна в центрі Європи не потрібна, що ні Сполучені Штати, ні НАТО, ні будь-яка інша країна чи інституція воювати за Україну не буде. Тому на тлі, точніше під акомпанемент подібних заяв цілком можливо, що неофіційно, за лаштунками вони схиляють українську владу до певних компромісів, і можливо заява Зеленського - це наслідок цих компромісів", - зазначив він.

Депутат також додав, що у владі зараз "відбувається певна криза будь-яких ідей, зокрема, ідей щодо врегулювання конфлікту, війни, протистояння України і Росії".

"Я думаю, що те, що він повернувся до риторики про прямі перемовини - це демонстрація цієї кризи", - підкреслив Рахманін.

За його словами, "прямі перемовини - це шлях в нікуди".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, заявив, що готовий до прямих переговорів з керівництвом Російської Федерації для встановлення миру та повернення тимчасово окупованих українських територій.

"Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити одне одному правду, якщо хочемо повернути Донбас. А якщо хочемо просто про це говорити, то давайте нічого не робити", – заявив президент.

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив упевненість, що Володимир Путін не погодиться на переговори із Володимиром Зеленським.

"Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Ну я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...", - сказав Данилюк.