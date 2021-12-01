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Україна готується підписати газові контракти з Росією - ексклюзив від Буймістер Нардепка Людмила Буймістер вважає, що так влада намагається врятувати опалювальний сезон

Українська влада готується підписати газові контракти із РФ для проходження опалювального сезону. Про це заявила в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" нардепка, позафракційна Людмила Буймістер.

"Корінь проблеми полягає у наступному: мені зараз із різних джерел надходить інформація про те, що вже є команда по владній вертикалі готуватися до прямих перемовин щодо постачання газу з РФ для проходження опалювального сезону. Я про це говорила публічно, за що мене виключили з фракції", - сказала вона.

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Буймістер переконана, що умови газового контракту між Україною та Росією будуть однозначно політичними.

"Давайте не забувати, як Росія поводила себе усі роки, поки у нас був єдиний енергетичний ринок. А це ще й перекреслює усі перспективи приєднання України до європейської енергетичної мережі", - говорить депутатка.

Політик вважає, що криза в енергетичному секторі спровокована діями української влади:

"Ситуація з усіма енергоносіями настільки критична, що сьогодні вивести державу зі штучно створеної кризи в енергетичному секторі дійсно допоможе вирішити тільки Росія і Білорусь".

Раніше голова виконкому Національної ради реформ Олександр Ольшанський заявив, що президент Росії Володимир Путін скористається енергетичною кризою, яка стосується не тільки України.

"Я хотів би звернути увагу, як відреагував Данілов (секретар РНБО - ред.) на накопичення військ (РФ на кордоні з Україною - ред.), і як він відреагував на повідомлення про можливу енергетичну агресію. На сьогодні, мабуть, РНБО вважає це найімовірнішим сценарієм, і в принципі на це схоже. Відкрита війна — значно дорожче задоволення, ніж просто перекрити постачання вугілля", — сказав він.

Крім того, повідомлялось, що ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Україна абсолютно не готова до енергокризи, яку провокує Росія.

"Ми дуже погано готові. Лунають заяви про те, що на нашій тепловій генерації будуть введені в дію газомазутні блоки — це дуже дорого. Це вихід теплової генерації з величезними боргами", — сказав він.