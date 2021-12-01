18:32, Сьогодні

Шанс на мир: ексдепутат Держдуми Росії пояснив, навіщо Україні переговори з РФ "Будь-яка війна закінчується переговорами або взяттям Рейхстагу"

Україні потрібно визначитись із компромісом для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

За його словами, якщо у Києві хочуть якнайшвидше закінчити війну на Донбасі, то шлях прямих переговорів з РФ - для цього єдиний.

"Будь-яка війна закінчується переговорами або взяттям Рейхстагу. Я не думаю, що ми можемо в Україні зараз думати про взяття Кремля, але, якщо ми хочемо закінчити війну зараз - шлях прямих переговорів єдино можливий", - каже він.

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При цьому Пономарьов вважає, що президент РФ може погодитись на переговори з Володимиром Зеленським, якщо йому озвучать конкретний порядок денний. І зробити це має саме українська сторона.

"Москва каже, що, будь ласка, ми можемо поговорити, але тільки давайте вирішимо про що? Зрозуміло, що в Києві переговори про будь-які форми капітуляції – недоречні. Але якісь компроміси необхідні, інакше крапку не буде поставлено і війна триватиме нескінченно. І ось межі цього компромісу - це простір для внутрішньоукраїнського діалогу різних політичних сил, де ми повинні визначитися, до якої точки ми можемо йти, а до якої не можемо", - зауважив експерт.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент сказав, що зупинити війну на Донбасі можна лише у разі прямого діалогу з Росією.

Він зазначив, що не боїться говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму. Також він готовий вести діалог з Володимиром Путіним безпосередньо.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі - всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.