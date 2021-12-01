18:25, Сьогодні

Виступ у Раді: нардепка назвала три запитання, на які не відповів Зеленський "Політиканство і насправді більш політичний виступ"

У щорічному зверненні президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради суспільство мало почути відповіді на найважливіші запитання. Про це заявила в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

За її словами, українці очікували на 3 блоки запитань, на які мав дати відповідь президент.

"Це щодо ймовірної загрози, яку ми зараз маємо від Росії, і дій у цьому випадку нашої країни. Також про те, що відбувається з державною зрадою в Офісі президента. Це те, що цікавить і хвилює суспільство, тому що ми не знаємо, як будемо далі рухатися в плані довіри до президента та його дій. І те, що відбувається з економікою країни, - як ми реагуватимемо на всі ці виклики, з якими стикається наша країна, і які завдання для виконавчої та законодавчої гілок влади бачить президент у цьому плані", - розповіла вона.

Читайте також: Як у "95 кварталі": експерт назвав особливість виступу Зеленського у Раді

Також народна депутатка порадила критично проаналізувати весь виступ президента:

"Натомість політиканство і насправді більш політичний виступ президента. Ну, не дав відповіді на всі ці 3 блоки, тому як можна оцінювати?.. За 2,5 роки він (Зеленський, - ред.) не міг апріорі фізично й технічно виконати жодного того пункту, про який вихвалявся. Я б порадила й Офісу президента, і "слугам народу" критично проаналізувати весь виступ і дати собі відповідь: що насправді було зроблено за 2,5 роки. Якщо вони хочуть залишатися в політиці, потрібно зробити висновки та побудувати реальні плани на майбутні ще 2,5 роки, щоб вони щось реально зробили для країни".

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

Раніше позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" йтимуть депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.