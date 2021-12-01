17:06, Сьогодні

Три причини, чому Росія не погодиться на переговори з Україною "Путін взагалі відмовляє Україні у праві на існування"

Президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Валерій Димов.

"Росія не піде ні на які переговори, якщо вони не задовольнятимуть РФ. Тому що Росія - агресор, а ми маємо визнавати, що у нас війна між Росією та Україною. Путін взагалі відмовляє Україні у праві на існування", - каже він.

Читайте також: Намагаються реалізувати план Кремля: Геращенко про небезпеку капітуляції України

Політолог назвав три причини, через які переговори між Україною та Росією неможливі:

"Росія завжди розірве будь-який договір, який її не задовольняє. Путін ніколи не піде на переговори, які його не задовольнять, і ми повинні розуміти, що у нас війна, а наша нинішня влада практично повністю задовольняє Путіна".

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент сказав, що зупинити війну на Донбасі можна лише у разі прямого діалогу з Росією.

Він зазначив, що не боїться говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму. Також він готовий вести діалог з Володимиром Путіним безпосередньо.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі - всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.

Президент російського політичного клубу Андрій Сидельников в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що у переговорах не зацікавлена ​​адміністрація російського президента Володимира Путіна.

"Переговори такі можуть бути формально, а з юридичної точки зору, практичного якогось застосування - вони неможливі, на мій погляд. Просто тому, що Росія кине, адже різні завдання стоять. Президенту України необхідно повернути мир на територію України та повернути анексований Крим, а переговори щодо цього з нинішньою адміністрацією Росії неможливі. Вони будуть або затягувати, або уникати, або просто брехати, як вони це роблять останніми роками", - сказав він.