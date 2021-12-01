16:54, Сьогодні

Як у "95 кварталі": експерт назвав особливість виступу Зеленського у Раді Президент звик, що аудиторія йому аплодує, пояснив Андрій Золотарьов

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з посланням до депутатів Верховної Ради, зумів показати себе набагато переконливіше, ніж на пресмарафоні тижнем раніше. Опонентам Зеленського цього разу не дали змоги зіпсувати його виступ.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів політтехнолог Андрій Золотарьов.

"Ми сьогодні бачили у посланні президента - він орієнтував свій виступ не на Верховну Раду, а на ширшу аудиторію, це було дуже добре помітно. І він прагнув продемонструвати, що він контролює монобільшість. У принципі, у нього це вийшло, судячи з того, що 83 рази за 43 хвилини виступ переривали оплесками. Але це теж політична технологія, коли опонентам не давали можливості зіпсувати виступ президента, та й загалом треба зазначити, що як у "95 кварталі" розминка завжди була слабшою за конкурс капітанів, я маю на увазі аналогію з телемарафоном, так і цього разу вийшло сильніше, переконливіше. Треба віддати належне спічрайтерам президента", - сказав експерт.

Читайте також: Конференція це підтвердила: Гордон пояснив причини падіння рейтингу Зеленського

За словами Золотарьова, це пов'язано з тим, що главі держави не ставили питання:

"Все-таки Володимир Олександрович звик до того, що аудиторія йому аплодує. Він звик до позитиву. А до жорсткого політичного діалогу, як ми побачили в п'ятницю, він був не готовий - психологічно не був готовий до такого діалогу, коли його будуть заганяти у куток".

Політтехнолог також спрогнозував, що "далі наростатиме конфліктність політичної ситуації в країні".

Нагадаємо, 26 листопада відбувся пресмарафон за участю Володимира Зеленського, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час цього марафону президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, й що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

Своєю чергою бізнесмен Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського і назвав всі звинувачення "суцільною брехнею".

1 грудня Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням. У своїй промові він говорив про боротьбу з коронавірусом, економічну ситуацію в Україні, реформи та "Велике будівництво".