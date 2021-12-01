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Росія може бути причетною: політексперт щодо історії з держпереворотом в Україні Російський політексперт вважає, що Москва може бути причетною до спроби держперевороту в Україні

Переговори Зеленського з Путіним можуть бути формальними, але практичної користі від них не буде. Крім того, Росія зацікавлена в "розхитуванні" ситуації в Україні. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент російського політичного клубу Андрій Сидельников.

Політичний експерт відповів на запитання, чи може історія з держпереворотом в Україні бути частиною технології агресії Росії.

"Так, це можливо. Величезна кількість працівників російських спецслужб працює над тим, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні по всій території. Вони працюють з території Росії. Величезна кількість, я впевнений абсолютно, працює всередині України. Ні для кого не секрет, що в останні роки в західних країнах зросла кількість шпигунів, за оцінками різних експертів", - сказав Сидельников.

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Андрій Сидельников зазначив, що Росія в будь-якому разі в цих переговорах переслідуватиме свої інтереси.

"Що стосується заяви Зеленського з приводу того, що переговори повинні бути з Росією, то я його розчарую. Переговори такі неможливі. Тобто вони можуть бути формально... вони неможливі, оскільки російська влада просто "кине", якщо говорити відкритим текстом. Просто різні завдання стоять. Президенту України необхідно повернути мир на територію України, повернути анексований Крим, а ніякі переговори з нинішньою адміністрацією Росії з цього приводу неможливі. Вони будуть затягувати, або уникати, або просто брехати, як це вони роблять останні роки", — сказав він.

Зазначимо, що пресслужба Держдепартаменту США опублікувала заяву держсекретаря Ентоні Блінкена, який зазначив, що до спроби державного перевороту в Україні може бути причетна Росія. Про це Блінкен повідомив у Ризі на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем. Блінкен повідомив, що в США бачать, як Росія намагається штучно створити так звану "провокацію", щоб мати виправдання для військових дій.

Також повідомляємо, що 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент зазначив, що для припинення війни на Донбасі з Росією необхідний діалог.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі - всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін під час виступу на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе" заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути червоною лінією для Росії. Він зазначив, що червоні лінії для Кремля насамперед у створенні загроз, які можуть виходити з цієї території.

Путін заявив, що західний світ проігнорував застереження Росії та провів інфраструктуру НАТО до російських кордонів. Як приклад він навів системи ПРО в Польщі та Румунії.

"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це ж створює для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив він.