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Чи допоможе НАТО Україні: експерт про можливу війну з Росією Світ спостерігає за реакцією України на російську загрозу, зазначив Олег Старіков

Країни НАТО у разі відкритої військової агресії Росії проти України зможуть надати Києву лише матеріальну та дипломатичну допомогу.

Про це в ефірі програми "Сегодня День" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт Олег Старіков.

"Чим наша держава сильніша, чим наші збройні сили сильніші, тим менша ймовірність агресії. Тому світ дивиться, чи готові ми чинити опір, чи ні. Якщо не готові, природно, захищати нас ніхто не буде. Навіть якщо готові, вони нам будуть надавати допомогу, але у разі агресії жодної допомоги, окрім матеріальної, економічної, дипломатичної, інформаційної не нададуть. Все залежить лише від нас, від українців", - пояснив він.

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На питання, чи має Україна сили дати відсіч агресії РФ, Старіков відповів:

"Все залежить від того, від якої загрози. Потенційна загроза завжди є. А якщо вона переростатиме в реальну, для цього є міжнародна спільнота, щоб стримувати агресора. У сучасному світі таких воєн, як були Перша та Друга світова, вже немає. Є війни максимум 7-8 батальйонно-тактичних груп, це бригада, максимум дві. У нас достатньо сил, щоб протидіяти саме такій кількості".

Військовий експерт також нагадав про загрозу можливих економічних, інформаційних та кібератак проти України.

"Сьогодні президент сказав - будуватимемо нові кібервійська. У принципі, вони вже створені, але їх треба наповнювати новим програмним забезпеченням і фахівцями. Тут без допомоги західних партнерів для того, щоб купувати нове обладнання та програмне забезпечення, нам не обійтися", - зазначив Старіков.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів міністрів закордонних справ Альянсу в Латвії заявив, що у ситуації з можливою підготовкою Росії до вторгнення в Україну треба готуватися до найгіршого.

"Можна обговорювати, яка ймовірність вторгнення - 20 відсотків або 80. Це не важливо. Нам потрібно готуватися до найгіршого. Немає жодної визначеності, жодної ясності в тому, які наміри Росії, і вони можуть розвиватися і змінюватися", - заявив генсек НАТО, якого цитує "Голос Америки".

Столтенберг наголосив, що Україна не є частиною Альянсу і не може скористатися гарантіями колективної безпеки, на які можуть розраховувати члени НАТО.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.