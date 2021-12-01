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Росія "кине": експерт оцінив можливість переговорів Зеленського та Путіна Андрій Сидельников розповів, чому неможливі переговори між Україною та Росією

Прямі переговори між президентами України та Росії щодо питання світу на Сході нашої країни практично неможливі. Таку думку озвучив в ефірі програми "Сегодня День" на телеканалі "Україна 24" президент Російського політичного клубу Андрій Сидельников.

За його словами, переговори не відбудуться тому, що в цьому не зацікавлене керівництво Російської Федерації.

"Переговори такі можуть бути формально, а з юридичного погляду, практичного якогось застосування вони неможливі, на мій погляд. Просто тому, що Росія кине, адже різні завдання стоять: президенту України необхідно повернути мир на території України та повернути аннексований Крим, а переговори щодо цього з нинішньою адміністрацією Росії неможливі. Вони будуть або затягувати, або уникати, або просто брехати, як вони це роблять останніми роками", - сказав він.

Він також вважає, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну все така висока.

"Стягування військ відбувається, нагнітання ситуації з боку РФ відбувається. Як розвиватимуться події надалі, сказати складно. На столі у Путіна лежить план захоплення (України,-ред)".

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент зазначив, що зупинити війну на Донбасі можна лише у разі прямого діалогу з Росією.

Зеленський зазначив, що не боїться говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму. Також він готовий вести діалог із Володимиром Путіним безпосередньо.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні, це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.

Водночас, нардеп із партії "Євросолідарність" Ірина Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24" відреагувала на слова Зеленського про прямі переговори з РФ. Політик вважає, що у заяві президента є завуальований план Кремля.