14:08, Сьогодні

Намагаються реалізувати план Кремля: Геращенко про небезпеку капітуляції України Путін намагається втягнути Зеленського в переговори, які можуть коштувати Україні суверенітету, повідомила нардеп

Звернення Володимира Зеленського до парламентаріїв у Раді не відповіло на питання, хто в Офісі президента може бути "кротом", який доносить Кремлю секретні дані. Про це заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардеп від партії "Євросолідарність" Ірина Геращенко.

"Ми (представники "Євросолідарності" - ред.) намагалися всіма способами донести Зеленському, що питання, хто "кріт" на Банковій (вулиця, на якій розташований Офіс президента – ред.) не знято. І саме відповіді на це питання, так само як і на питання про переворот, коли ж він почнеться, ми не почули. Я думаю, що Зеленський і його команда зробили висновки з провальної пресконференції, яку він давав минулої п'ятниці, і сьогодні намагалися вийти на позитивний порядок денний. Але це був якийсь марафон популізму", - сказала нардеп.

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Крім того, Геращенко у виступі глави держави побачила реалізацію завуальованого плану Кремля. Йдеться про заяву Зеленського, що без діалогу з РФ, війну на Донбасі зупинити не вийде.

"План Кремля, щоб за столом залишився тільки старий КДБшник Путін і Зеленський, який так і не став державником. Щоб там не було наших міжнародних партнерів, які скажуть, ну, окей, ви сидите разом за переговорами, значить можна знімати санкції, будь ласка, домовляйтеся. Це ослаблення України, це зрада, це капітуляція", - сказала Геращенко.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент зазначив, що для припинення війни на Донбасі з Росією необхідний діалог.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні, це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.

Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відреагував на заяву Путіна про червоні лінії. Політик підкреслив, що Кремль не може для України встановлювати так звані червоні лінії.

"Часто звучать заклики про те, що ключ до миру лежить у Кремлі й лежить у руках Володимира Путіна. Я категорично не згоден з цією тезою. В руках Володимира Путіна не ключ до миру, в руках Володимира Путіна автомат до війни - автомат до війни проти України, автомат до війни проти Європи, автомат до війни проти всього демократичного західного світу. Саме тому Путін не має права нам окреслювати червоні лінії", — сказав Яценюк.

Як повідомлялось, напередодні президент РФ Володимир Путін під час виступу на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе" заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути червоною лінією для Росії. Він зазначив, що червоні лінії для Кремля насамперед у створенні загроз, які можуть виходити з цієї території.

Путін заявив, що західний світ проігнорував застереження Росії та провів інфраструктуру НАТО до російських кордонів. Як приклад він навів системи ПРО в Польщі та Румунії.

"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це ж створює для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив він.