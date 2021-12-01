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"Йде боротьба між двома світами": Гройсман розповів, що має робити Україна "Українці сьогодні захищають східний кордон Європи"

Українська влада своїми діями створює постійно штучні кризи або інші кризи, які впливають на якість життя людей. Про це повідомив під час Київського безпекового форуму, який транслювався на телеканалі "Україна 24", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Тому зараз важливо, на мій погляд, і в межах національної безпеки ставити чітко питання перед українською владою, зокрема, українським парламентом, щоб вони почали продукувати нормальні рішення. Але я вважаю, що якщо вони це не зробили за майже 3 роки, то навряд чи можуть це зробити. Тому очевидно, що нам потрібно говорити про захист демократії в середині країни, протистояння авторитаризму, який дедалі більше відчутний з того, що говорить влада", - сказав він.

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На його думку, все те, що відбувається сьогодні у світі, це вже стосується не лише України:

"Зараз є боротьба між двома світами: один - демократичний, до якого ми - Україна - належимо... З іншого боку - авторитарні режими, які фактично посягають на нас із вами, на наше право на самовизначення. По суті, це лише конфлікт між авторитарними режимами та демократичним світом. Це зазіхання на те, щоб українці самі вирішували... куди ми хочемо інтегруватися, як ми хочемо колективно захищатися, де ми бачимо своє майбутнє. Але нам нав'язують те, що авторитарні режими нам розповідатимуть, як ми маємо діяти, від чого ми маємо відмовлятися".

За його словами, важливо, щоб Україна була сильною інституційно:

"Також важливо, щоб ми ухвалювали правильні рішення, які дозволяють адекватно оцінювати загрози, та формувати реальні плани реакцій на ці загрози. Але те, що ми бачимо сьогодні в керівництві держави, управлінні державою, в цілому у владі, - ми далекі від того професійного рівня, який потрібен сьогодні. Тому виникають час від часу кризи, потім вони стають більш системними та взаємопов'язаними, а також фактично ставлять під загрозу нашу національну безпеку".

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"Те, що ми маємо бути консолідованими з нашими міжнародними партнерами - це очевидно. Україна має повністю спиратися на підтримку міжнародних партнерів. Але дуже важливо, щоб українська влада сама розуміла, що Україна має робити свої внески в колективну безпеку демократичних країн. Водночас і наші партнери з демократичних країн мають розуміти, що українці сьогодні захищають східний кордон Європи. Це теж є надзвичайно важливим. Тому об'єднання зусиль і всередині країни, і ззовні має ключове значення", - сказав Гройсман.

Зазначимо, що напередодні президент РФ Володимир Путіна під час виступу на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе" заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною" лінією для Росії. Він зазначив, що "червоні" лінії для Кремля перш за все у створенні загроз, які можуть виходити з цієї території.

Путін заявив, що західний світ проігнорував застереження Росії та провів інфраструктуру НАТО до російських кордонів. Як приклад, він навів системи ПРО в Польщі та Румунії.

"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це ж створює для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив він.

Варто також нагадати, що на думку екснардепа Андрія Іллєнка, якщо Росія нападе на Україну, для неї будуть наслідки.

"Росія може збільшити масштаб конфлікту, почати новий наступ, використовувати нові методи ведення війни. І якщо Росія це зробить, вона зіткнеться з величезними наслідками для себе, які включатимуть в першу чергу безпосередньо військовий компонент. Тому що хто б що не казав, українська армія, у порівнянні з 2014 роком, сильніша, і втрати Росії будуть дуже суттєвими. По-друге, українське суспільство ніколи не погодиться на окупацію і чинитиме опір — у різних формах, але цей опір буде. По-третє, буде реакція світу, і ця реакція буде значно сильнішою для Росії, ніж у 2014 році. Це будуть ті санкції, які можуть поставити російську економіку на межу повного краху, і вони це теж розуміють.

З іншого боку, треба розуміти, що сьогоднішня Росія є абсолютно непередбачуваною, це країна, яка веде агресивну політику. За останні роки вона розв'язала війну не лише в Україні — це і Сирія, і Грузія тощо. Тому ми маємо бути готовими до найгіршого варіанту розвитку подій", — сказав він.