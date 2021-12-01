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В руках Путіна автомат для війни: Яценюк перерахував червоні лінії України Червоні лінії Путіна не вплинуть на рішення України, повідомив колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк

Кремль не може для України встановлювати так звані червоні лінії. Україна має повне право діяти відповідно до своєї Конституції. Про це повідомив на Київському безпековому форумі, який транслювався телеканалом "Україна 24", колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Часто звучать заклики про те, що ключ до миру лежить у Кремлі й знаходиться в руках Володимира Путіна. Я категорично не згоден з цією тезою. В руках Володимира Путіна не ключ до миру, в руках Володимира Путіна автомат до війни - автомат до війни проти України, автомат до війни проти Європи, автомат до війни проти всього демократичного західного світу. Саме тому Путін не має права нам окреслювати червоні лінії", — сказав Яценюк.

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Він підкреслив, що західні партнери України повинні встановити для себе такі само червоні лінії, які стримуватимуть Росію від агресії.

"Я вважаю, що Україна та наші західні партнери повинні чітко окреслити ті червоні лінії, які ні за яких обставин путінська Росія не може перетнути. Наша червона лінія (полягає, - ред.) у відносинах з Росією і Путіним. Це лінія нашого державного кордону, яка повинна проходити по тій території, де Крим, Донецьк і Луганськ є невіддільною частиною української держави. Ось наша червона лінія", - заявив ексглава українського уряду.

Яценюк зазначив, що тільки Україна може приймати рішення, що стосуються її членства в НАТО і Євросоюзі.

"Наша червона лінія - це суверенне право України ухвалювати рішення про членство як у Європейському Союзі, так і про членство в НАТО. Це наша доля, наше рішення, і це рішення закріплене в українській Конституції... Наше суверенне право і наша червона лінія - це захищатися та оборонятися. Наше право - це озброюватися для захисту української держави. І ніхто не має право зупинити нас від того, щоб Україна посилювала свою армію, і щоб союзники України допомагали в озброєнні армії для оборони України", – підкреслив політик.

Зазначимо, що напередодні президент РФ Володимир Путін під час виступу на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе" заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути червоною лінією для Росії. Він зазначив, що червоні лінії для Кремля перш за все у створенні загроз, які можуть виходити з цієї території.

Путін заявив, що західний світ проігнорував застереження Росії та провів інфраструктуру НАТО до російських кордонів. Як приклад він навів системи ПРО в Польщі та Румунії.

"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це ж створює для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив він.

На думку екснардепа Андрія Іллєнка, якщо Росія нападе на Україну, для неї будуть наслідки.

"Росія може збільшити масштаб конфлікту, почати новий наступ, використовувати нові методи ведення війни. І якщо Росія це зробить, вона зіткнеться з величезними наслідками для себе, які включатимуть у першу чергу безпосередньо військовий компонент. Тому що хто б що не казав, українська армія, у порівнянні з 2014 роком, сильніша, і втрати Росії будуть дуже суттєвими. По-друге, українське суспільство ніколи не погодиться на окупацію і чинитиме опір — у різних формах, але цей опір буде. По-третє, буде реакція світу, і ця реакція буде значно сильнішою для Росії, ніж у 2014 році. Це будуть ті санкції, які можуть поставити російську економіку на межу повного краху, і вони це теж розуміють.

З іншого боку, треба розуміти, що сьогоднішня Росія є абсолютно непередбачуваною, це країна, яка веде агресивну політику. За останні роки вона розв'язала війну не лише в Україні — це і Сирія, і Грузія тощо. Тому ми маємо бути готовими до найгіршого варіанту розвитку подій", — сказав він.