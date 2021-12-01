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Біля Ради протестують підприємці: які вимоги Акція протесту підприємців триває з 09:30

Біля Верховної Ради України триває акція представників малого та середнього бізнесу. На акції вимагають ухвалити закон, який спростить оподаткування. Про це стало відомо в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Акція протесту підприємців триває з 09:30. Вона абсолютно мирна - про це чітко сказали мітингарі ще до початку акції. Адже сьогодні впродовж дня триває багато акцій протесту по всьому Києву. На акції одразу заявили, що не мають до них відношення і налаштовані на мирну акцію протесту саме під стінами парламенту.

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Наразі на площі Конституції під Верховною Радою близько пів тисячі підприємців, які встановили сцену, грає музика. Вони озвучують свої вимоги - передусім те, щоб народні депутати проголосували за законопроєкт №5866, який передбачає збереження спрощеної системи оподаткування обліку та звітності для ФОПів.

Крім цього, мітингарі говорять про те, що альтернативні законопроєкти, які пропонує влада, для них неприйнятні, адже один із них передбачає обов'язкове введення реєстраторів розрахункових операцій (тобто касових апаратів) для підприємців 3-ї групи спрощеної системи оподаткування.

Також на акції вкотре наголошують, що вони не за відтермінування нововведень, зокрема обов'язкове введення касових апаратів для малого та середнього бізнесу, а саме за скасування цих нововведень.

Нагадаємо, вранці 30 листопада представники бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою до президента та Верховної Ради підтримати й ухвалити низку законопроєктів, а також скасувати обов’язкове введення фіскальних реєстраторів для малого бізнесу.

Акція відбувалась під будівлею Верховної Ради, участь у ній брали кілька сотень людей. Зокрема, учасники акції закликали президента Володимира Зеленського підтримати, а Верховну Раду – зареєструвати законопроєкти №5371 та №5388, які, за словами демонстрантів, мають осучаснити та спростити трудове законодавство, а також проєкт закону №5473, спрямований на врегулювання питання ринкового нагляду.