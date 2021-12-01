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Конференція це підтвердила: Гордон пояснив причини падіння рейтингу Зеленського Гордон прокоментував пресконференцію Зеленського, після її перегляду він був засмучений

Пресконференція Володимира Зеленського, яка відбулася 26 листопада, пояснює причину падіння рейтингу президента. Про це повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Він пояснив, чому популярність Зеленського серед українців почала знижуватися.

"У падінні рейтингу президента винен сам президент. Рейтинг падає тільки завдяки "діям" президента, його поведінці, риториці, і остання пресконференція це підтверджує", — сказав Гордон.

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Журналіст заявив про душевне спустошення після перегляду пресмарафону президента України.

"Я тільки зараз відходжу трохи. Я вам чесно скажу, мене взяти або пройняти чимось важко, але той стан, який я відчув, спостерігаючи за пресконференцією Володимира Зеленського, - це жах. Я засмутився невимовно. Мені було настільки прикро та порожньо на душі, що я навіть слів не можу підібрати, щоб охарактеризувати свої відчуття", - сказав він.

Раніше враженням про пресконференцію Володимира Зеленського поділилася з кореспондентом телеканалу "Україна 24" журналістка і телеведуча Наталія Влащенко.

"Я не перший рік у політичній журналістиці, але я такого високого "градуса" не пам’ятаю на жодній пресконференції. Щодо наших колег-журналістів, то мені здається, що це неправильно, коли президент каже, що такі-то канали - це не про свободу слова, а представники Офісу президента кажуть, що це пропагандистські канали. Сам факт таких публічних висловлювань - це тиск на свободу слова, і тому, мені здається, що з цим потрібно бути дуже обережним", - сказала Влащенко.

Своєю чергою телеведучий, журналіст Савік Шустер також прокоментував пресмарафон Зеленського.

"Я і президент - ми з різних абсолютно сфер. Я в журналістці понад 30 років, а він ніколи в ній не працював. Що я з ним можу обговорювати? Так вважає нинішній президент України. Для цього ми, журналісти, існуємо, щоб цю точку зору дати й потім її перевірити, от і все", - сказав він.