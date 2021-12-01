11:17, Сьогодні

Гордон пояснив, чому держпереворот може для України стати фатальним Журналіст розказав, чому Україна сьогодні повинна уникати "розгойдування" суспільства

Спроба змінити чинну владу шляхом перевороту сьогодні може закінчитися повним руйнуванням держави Україна. Про це у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

Він повідомив, що 1 грудня "запланований" переворот в Україні не відбудеться.

"Я думаю, що перевороту не буде. Може, хтось "перевернеться", але я нічого не очікую", - сказав журналіст.

Читайте також: Такого високого "градуса" ще не було: Влащенко про пресконференцію Зеленського

Дмитро Гордон підкреслив, що сьогодні Україні не потрібні такі потрясіння, інакше для країни це може стати фатальним.

"Я проти перевороту, це відразу скажу. Я проти того, щоб зараз розгойдували країну. Я не уявляю, що може статися з Україною, якщо почнуться якісь військові зіткнення, кров тощо. Це буде початком остаточного кінця України. Тому я дуже не хотів би такого потрясіння для моєї країни, і я сподіваюсь, що 1 грудня все обійдеться", — зазначив Гордон.

Журналіст також прокоментував, чому 26 листопада на пресмарафоні президент Володимир Зеленський згадав, що 1 грудня планувався в Україні держпереворот.

"Я думаю, що переворот виник у президента в голові. Він себе сам налякав цим, а потім повірив у це. Я сподіваюсь, що 1 грудня нічого не буде", - сказав Гордон.

Читайте також: Пресконференція Зеленського: Разумков назвав проблемні запитання суспільства

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час цього марафону президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, й що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

Своєю чергою бізнесмен Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського:

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.

Політолог Юлія Осмоловська зазначила, що заява Зеленського, що стосується держперевороту, має бути підкріплена діями, в іншому випадку гарант дискредитує себе. На думку експертки, заява президента - "це несерйозно". Вона провела паралель з державним заколотом у Туреччині 2016 року, коли президент Реджеп Таїп Ердоган за кілька днів заарештував тисячі держслужбовців і військових.

"А тут про що говорять? Ми не знаємо", - наголосила вона.