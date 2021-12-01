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Чекати залишилося недовго: Гордон назвав найімовірніші причини розпуску парламенту Гордон описав процес "розпаду" парламенту, зазначивши, що поточний склад Верховної Ради може до виборів недопрацювати

У Раді може початися активне переміщення нардепів із фракції "Слуга народу" в інші політичні сили. Це може призвести до розпаду парламенту, за яким піде його розпуск, повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Депутати йдуть із фракції "Слуга народу". Вони йтимуть надалі. Вони не хочуть пов'язувати себе з тією політикою, яка сьогодні відбувається, владною політикою. Деяким соромно, я допускаю це. Деяких купуватимуть. До чого це призведе? Це призведе до розпаду парламенту. Цей парламент, я думаю, скоро "піде у безвість". Тому що парламентської більшості вже де-факто не існує. Монополії "слуг народу" на парламент вже немає. Це закінчиться тим, що не буде коаліції. Не зможе парламент приймати нічого, почекають декілька місяців і розпустять парламент, і все", - сказав журналіст.

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Нагадаємо, що народний депутат "Слуги народу" Роман Соха 30 листопада покинув фракцію. Нардеп заявив, що він не хоче бути причетним до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Також 30 листопада позафракційний депутат Артем Дмитрук в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав відхід депутатів "плановим" і спрогнозував масовий відхід найближчим часом.

Своєю чергою політолог Дмитро Співак зазначив, що в Україні є всі підстави для проведення дострокових виборів до Верховної Ради. Однією з причин він назвав втрату фракцією "Слуга народу" статусу монобільшості.