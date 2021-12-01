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"Жуйте і не балакайте": Співак висміяв гучну обіцянку Шмигаля На думку політолога, в Україні наступного року буде інший прем'єр

Політолог та телеведучий Дмитро Співак присудив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю антипремію "Цицерон тижня" через обіцянку глави Кабміну вирішити проблему з житлом для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус ветеранів АТО.

В ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політолог висміяв прем'єра:

"То в нього зростає ВВП, то вони в космос запускають супутники, то вони підвищують 300% медикам, то вони підвищують зарплати, то платять пенсії. Вже не буде наступного року цього Шмигаля, ми забудемо за 4 дні, що він сказав. А потім ветерани приходитимуть і ставитимуть питання іншому прем'єру, який скаже - це все треба узгоджувати з органами місцевого самоврядування тощо..."

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Співак звернувся до глави уряду:

"Шмигалю, Ви любите солодке?.. Жуйте іноді і робіть паузи, менше дурниць будете балакати і менше людей провокуватимете на негативну реакцію".

За його словами, у Кабміні "бригада зібралася - кожне слово, яке вони вимовляють, це, по-перше, брехня; по-друге, відверте, цинічне обдурювання людей; по-третє - несусвітня дурість".

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами робочої поїздки до Луганської області заявив, що у 2022 році заплановано повне закриття черги на житло для ветеранів АТО та ООС, які є внутрішньо переміщеними особами.

"Наступного року ми запланували – це ініціатива президента України Володимира Зеленського – повністю закрити чергу ветеранів АТО, внутрішньо переміщених осіб. Це близько 4 тисяч осіб, 4 тисячі сімей, яким ми повністю всім за рахунок держави забезпечимо житло наступного року. Тому закриватимемо черги", - повідомив глава уряду.

Раніше Дмитро Співак присудив премію "Цицерон тижня" Денису Шмигалю через заяву про те, що в Україні потрібно переходити на альтернативні джерела дорогому газу, зокрема на пелети.