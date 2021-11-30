23:27, Вчора

В Україні може початися дефіцит продуктів - названі терміни "Ми дуже выдчуємо і дефіцит на продовольчому ринку і зростання цін"

На українців чекає чергова хвиля подорожчання продуктів вже на початку 2022 року. Про це заявив в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

"Ми вже не в змозі забезпечити себе цукровим буряком. Тому що буряки ми імпортуватимемо з Польщі. Виробництво соняшникової олії скоротилося на 14,5%. Вона буде дорожчою і ми йоїї будемо звідкись імпортувати, отже соняшникова олія подорожчає слідом за гречкою, цукром і так далі", - каже він.

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За його словами, на нову хвилю подорожчання деяких продуктів варто очікувати вже в першому кварталі нового 2022 року.

"Лютий, березень - ось інерційна економічна складова вдарить по цінам, тому що в собівартості продуктів харчування є газ, є тарифи на вантажні перевезення. А сьогодні всім підприємцям підвищили податки. І все це разом ось такою сніговою лавою призведе до того, що в кінці першого кварталу 2022 року ми дуже відчуємо і дефіцит на продовольчому ринку і зростання цін".

Раніше голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривоніс в ефірі телеканалу "Україна 24" пояснив, чому зростають ціни на продукти.

"Світові ціни, долар — це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів — теж надумана проблема, тому що товар у них заходить уже із підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників та їх спробами збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні, значною мірою виробників мають довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін найчастіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, або довгостроково планово в мережах у спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", — сказав він.

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