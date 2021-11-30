22:40, Вчора

Що скаже Зеленський 1 грудня: прогноз Співака Відомий телеведучий Дмитро Співак спрогнозував, про що говоритиме Володимир Зеленський 1 грудня депутатам

Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді з гарними гаслами та пафосними промовами. Про це заявив в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

За словами телеведучого, про найважливіше Володимир Зеленський сказав під час нещодавнього п'ятигодинного марафону.

"А не сказав він нічого: ні про податки, ні про контрабанду, ні про фінансовий стан. Ну нічого не сказав під час п'ятигодинного марафону. Тому завтра будуть пафосні промови, гарні гасла", - пояснив Співак.

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Також журналіст прокоментував інформацію про те, що депутатам ВР, перед якими виступатиме з промовою президент, заборонили ставити запитання главі держави.

"Це плювок на адресу народу, до якого на Банковій ставляться як до "піпл схаває". Сподіваюся, що цей піпл продемонструє, що ми громадяни сучасного суспільства, і мине ще 5,8 місяців і народ України точно скаже своє слово щодо і президента, і парламенту і кожного депутата окремо".

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський планує виступити перед Верховною Радою 1 грудня із щорічним зверненням. Президент розповідатиме про зовнішній і внутрішній стан країни.

Раніше журналістка Олеся Бацман розкритикувала Володимира Зеленського за багатогодинний прес-марафон заявивши, що всі його заяви вже спростовують експерти.

"Після першої брехні всі інші слова, які ти чуєш, ти починаєш оцінювати з точки зору тієї почутої неправди. І ти вже починаєш заздалегідь сумніватися. А брехня множиться, множиться, одна породжує іншу, маленька велику, і зрештою людина стає заручником своє. брехні. Зараз у цій ситуації опиняється президент Володимир Зеленський. Це жахливо, тому що на все, що він сказав на пресконференції, виходять експерти, люди, які в цьому брали участь, і кажуть: "Почекайте, це ж не так. Ось тут не так, і ось тут не так, і ось тут". І кожне слово спростовується, по суті", — сказала вона.