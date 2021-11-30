22:12, Вчора

Співак пояснив, навіщо потрібні позачергові вибори Ради Треба чесно сказати, що монобільшості більше немає, зазначив політолог

Україна має провести дострокові вибори до Верховної Ради, оскільки фракція "Слуга народу" втратила статус монобільшості.

Про це заявив в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

"Монобільшості немає. Сьогодні за всі найважливіші рішення для "Слуги народу" голосували 210-212 самих "слуг" при необхідних 226. Все інше - допомагають олігархічні фракції. У нас же деолігархізація в країні. Розкажу, як вона проходить. Все, що потрібно "слугам" - підключається фракція "За Майбах" ("За майбутнє" - ред.). І друга група - "Довіра"... Чисто бізнесові групи, які останнім часом допомагають із голосами. Як тільки Володимир Зеленський хоч слово говорить про боротьбу з олігархами, одразу згадуйте, хто допомагає "слугам народу" просувати ідеї та лобістські рішення у стінах парламенту", - зазначив політолог.

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За його словами, "треба сказати щиро та чесно", що монобільшості більше немає.

"Я був перший у цій країні, хто півтора роки тому сказав, що ми прийдемо до дострокових парламентських виборів. Сьогодні ці вибори проводити необхідно. Це буде правдиво, чесно та справедливо стосовно кожного громадянина України. Сьогодні політична картинка Верховної Ради не відповідає соціологічним та політичним симпатіям та настроям у суспільстві. А оскільки це наші "слуги", які утримуються на податки громадян України, то це нормальна демократична норма - 2,5 роки посиділи, йдіть на вибори. Доведіть своїми діями, що ви можете бути ще раз у владі", - заявив Співак.

Як підкреслив політолог, "памперси та політиків треба частіше міняти - буде чистіше повітря у суспільстві".

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

У вівторок, 30 листопада, фракцію "Слуга народу" залишив Роман Соха. Про своє рішення він повідомив з трибуни Верховної Ради. За його словами, він не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" будуть йти депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.