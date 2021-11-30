21:30, Сьогодні

Савченко отримувала команди від російських офіцерів - жорстка заява Луценка Луценко порівняв Савченко з терористами "ДНР"

Ексгенпрокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" звинуватив екснардепа Надію Савченко в прямій співпраці з російським агресором.

Коментуючи справу проти Савченко та екскерівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яким інкримінують планування теракту та держперевороту, Луценко заявив:

"На Майдані стояли сотні тисяч людей, і ніхто з них не брав у ворога міномети, щоб обстріляти діючу владу. Ніхто з нас, хоча в мене був нагородний пістолет, не вийшов туди зі зброєю. Надія Савченко і її подільник Рубан за командою російських офіцерів, прізвища яких я оголосив з трибуни Верховної Ради, отримали великокаліберні міномети, воронка від яких до двох метрів у діаметрі, привезли їх сюди в столицю і між собою під запис НСРД (негласних розшукових слідчих дій - ред.) говорили про намір обстріляти Верховну Раду. Особисто Надія Савченко на запитання, що робити з депутатами, сказала - кинути туди гранату і добивати".

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За його словами, Савченко - це "людина, яка привезла від ворога крупнокаліберні міномети для того, щоб руйнувати столицю". Також ексгенпрокурор порівняв її з терористами "ДНР".

Зазначимо, що Надія Савченко та Володимир Рубан перебували під слідством з 2018 року. Так, Рубана затримали на лінії розмежування на Донбасі, коли він їхав з ОРДЛО на неокуповану територію. За інформацією тодішнього голови СБУ Василя Грицака, яку він озвучив під час брифінгу, в мікроавтобусі Рубана знайшли близько десятка автоматів, пістолетів та кулеметів, міни, гранатомети й тисячі набоїв.

Пізніше у СБУ заявили, що зброю планували використати для теракту у центрі української столиці для вбивства президента, голови МВС та секретаря РНБО. Рубан заперечував звинувачення і казав, що просто вів вантажівку і не підозрював, що перевозить зброю.

Через деякий час фігурантом цієї справи стала Савченко. У Генпрокуратурі вважали, що нардеп особисто планувала, вербувала та давала вказівки щодо організації теракту у Верховній Раді за допомогою зброї, яку знайшли у Рубана. Терористи нібито задумали підірвати гранати в ложах парламенту, мінометами зруйнувати купол ВР, а з автоматів розстрілювати тих, хто вижив. Як доказ звинувачень Генпрокуратура продемонструвала відео, на якому Савченко у розмові з офіцерами ЗСУ пропонує "переворот з фізичним усуненням" депутатів та інших високопосадовців".

Проте справа не дійшла до судових розглядів. Суд повернув прокурору обвинувальний акт проти Савченко та Рубана, яким інкримінують планування терористичного акту та держперевороту.