Савченко отримувала команди від російських офіцерів - жорстка заява Луценка

Луценко порівняв Савченко з терористами "ДНР"

Савченко отримувала команди від російських офіцерів - жорстка заява Луценка

Ексгенпрокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" звинуватив екснардепа Надію Савченко в прямій співпраці з російським агресором.

Коментуючи справу проти Савченко та екскерівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яким інкримінують планування теракту та держперевороту, Луценко заявив:

"На Майдані стояли сотні тисяч людей, і ніхто з них не брав у ворога міномети, щоб обстріляти діючу владу. Ніхто з нас, хоча в мене був нагородний пістолет, не вийшов туди зі зброєю. Надія Савченко і її подільник Рубан за командою російських офіцерів, прізвища яких я оголосив з трибуни Верховної Ради, отримали великокаліберні міномети, воронка від яких до двох метрів у діаметрі, привезли їх сюди в столицю і між собою під запис НСРД (негласних розшукових слідчих дій - ред.) говорили про намір обстріляти Верховну Раду. Особисто Надія Савченко на запитання, що робити з депутатами, сказала - кинути туди гранату і добивати".

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За його словами, Савченко - це "людина, яка привезла від ворога крупнокаліберні міномети для того, щоб руйнувати столицю". Також ексгенпрокурор порівняв її з терористами "ДНР".

Зазначимо, що Надія Савченко та Володимир Рубан перебували під слідством з 2018 року. Так, Рубана затримали на лінії розмежування на Донбасі, коли він їхав з ОРДЛО на неокуповану територію. За інформацією тодішнього голови СБУ Василя Грицака, яку він озвучив під час брифінгу, в мікроавтобусі Рубана знайшли близько десятка автоматів, пістолетів та кулеметів, міни, гранатомети й тисячі набоїв.

Пізніше у СБУ заявили, що зброю планували використати для теракту у центрі української столиці для вбивства президента, голови МВС та секретаря РНБО. Рубан заперечував звинувачення і казав, що просто вів вантажівку і не підозрював, що перевозить зброю.

Через деякий час фігурантом цієї справи стала Савченко. У Генпрокуратурі вважали, що нардеп особисто планувала, вербувала та давала вказівки щодо організації теракту у Верховній Раді за допомогою зброї, яку знайшли у Рубана. Терористи нібито задумали підірвати гранати в ложах парламенту, мінометами зруйнувати купол ВР, а з автоматів розстрілювати тих, хто вижив. Як доказ звинувачень Генпрокуратура продемонструвала відео, на якому Савченко у розмові з офіцерами ЗСУ пропонує "переворот з фізичним усуненням" депутатів та інших високопосадовців".

Проте справа не дійшла до судових розглядів. Суд повернув прокурору обвинувальний акт проти Савченко та Рубана, яким інкримінують планування терористичного акту та держперевороту.

Джерело Україна 24 Теги Вікторія Рубан Юрій Луценко Надія Савченко