20:18, Сьогодні

"Це стало останньою краплею": нардеп пояснив вихід зі "Слуги народу" Роман Соха розкрив подробиці свого демаршу

Позафракційний народний депутат Роман Соха в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розкрив подробиці виходу із фракції "Слуга народу".

За його словами, призначення заступником глави Офісу президента Ростислава Шурми стало "останньою краплею".

"Причина, озвучена на самому засіданні, яка стала останньою краплею – це призначення пана Шурми третьою людиною в державі. Я вважаю, що президент – це перший, голова Офісу президента – другий, заступник голови Офісу президента Шурма – третій. Я знаю, що це за людина, я пройшов усі передвиборчі кампанії у місті Запоріжжі - і президентські, і паралментські. У парламентській кампанії, де я брав участь, я відчув усі "принади" роботи пана Шурми проти нас. Ми вранці вставали, все місто було заклеєне зеленими бігбордами з нашими двійниками... Коли поліція приїжджала, здирала ці бігборди, ми спостерігали там обличчя того ж Шурми під "нашими" зображеннями... Я так розумію, що ця людина була з неєвропейською орієнтацією, не проєвропейська. У нас війна, а цю людину призначають куратором економічного блоку", - сказав він.

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Як наголосив Соха, для нього це "червоні лінії", з якими він не міг змиритися.

Зазначимо, що 30 листопада депутат Роман Соха заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Він зазначив, що не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Позафракційний депутат Артем Дмитрук в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що в найближчі кілька місяців із фракції "Слуга народу" йдуть депутати.

"Хворобливі наслідки вже давно настали для Офісу президента, уряду, "Слуги народу". Саме тоді, коли ми почали бачити в соціологічних опитуваннях рівень недовіри до чинної влади, понад 50%. Я вважаю, що сьогодні Офіс президента, уряд, партія "Слуга народу", Корнієнко, Давид Арахамія – це зрадники нашого народу. Усі погані наслідки, які можуть настати, настануть для "Слуги народу" та Офісу президента", - вважає Дмитрук.