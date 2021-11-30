19:46, Сьогодні

Спроба держперевороту: Савченко визнали непричетною до ідеї розстріляти Раду "Треба розуміти, що мене не затримували на місці злочину"

Суд повернув прокурору обвинувальний акт проти колишнього нардепа Надії Савченко та екскерівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яким інкримінують планування терористичного акту та держперевороту. Про це повідомила у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Надія Савченко.

Вона пояснила, чому ця справа не дійшла до судового розгляду:

"Тому що згідно із законодавством обвинувальний акт не виписаний достатньою мірою для того, щоб можна було людину звинувачувати в суді. Не вказані особи, не встановлені місця, не визначені події тощо. І навіть зараз пан Луценко перекручує факти, кажучи, що мене затримали тоді, коли Володимир Рубан віз зброю".

Савченко зазначила, що навіть її арешт у стінах парламенту пройшов із порушенням законодавства.

"Навіть з'ясувався такий факт, що мене затримували відповідно до 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України - вже є підставою для того, щоб повернути обвинувальний акт і вказати на помилку прокуратури. Треба розуміти, що мене не затримували на місці злочину. Адже ані ВР, ані жоден депутат і сам Луценко (ексгенпрокурор України, - ред.) не постраждали точно", - сказала вона.

Зазначимо, що Надія Савченко та Володимир Рубан перебували під слідством з 2018 року. Так, Рубана затримали на лінії розмежування на Донбасі, коли він їхав з ОРДЛО на неокуповану територію. За інформацією тодішнього голови СБУ Василя Грицака, яку він озвучив під час брифінгу, в мікроавтобусі Рубана знайшли близько десятка автоматів, пістолетів та кулеметів, міни, гранатомети й тисячі набоїв.

Пізніше у СБУ заявили, що зброю планували використати для теракту у центрі української столиці для вбивства президента, голови МВС та секретаря РНБО. Рубан заперечував звинувачення і казав, що просто вів вантажівку і не підозрював, що перевозить зброю.

Через деякий час фігурантом цієї справи стала Савченко. У Генпрокуратурі вважали, що нардеп особисто планувала, вербувала та давала вказівки щодо організації теракту у Верховній Раді за допомогою зброї, яку знайшли у Рубана. Терористи нібито задумали підірвати гранати в ложах парламенту, мінометами зруйнувати купол ВР, а з автоматів розстрілювати тих, хто вижив. Як доказ звинувачень Генпрокуратура продемонструвала відео, на якому Савченко у розмові з офіцерами ЗСУ пропонує "переворот з фізичним усуненням" депутатів та інших високопосадовців".