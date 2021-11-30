19:24, Сьогодні

Луценко назвав два виходи зі скандалу з "вагнерівцями" Українці мають отримати відповідь, чи є у владі російський агент, зазначив ексгенпрокурор

У скандалі зі зривом спецоперації розвідки із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" є два способи встановити істину.

Про це розповів в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами ексгенпрокурора, для всіх громадян України є величезним питанням - це правда, що російський агент сидить так високо в українській владі, буквально на найвищих щаблях?

"Вихід з цього є, їх два. Перший - цивілізований... Особисто генеральний прокурор або його заступники мали б очолити спеціальну прокурорсько-слідчу групу. Також керівництво ДБР і СБУ мало б визначитися і провести допит тих людей, чиї свідчення розходяться... В таких випадках, коли Бурба говорить одне, а Зеленський з Єрмаком інше, їх саджають за один стіл і проводять те, що називають очною ставкою. Насправді це перехресний допит. І тоді кожна сторона викладає свою версію, ставить одна одній запитання, проходить детектор брехні. І вся країна, незалежно від того, кому служить керівник СБУ, генпрокуратури чи ДБР, знатиме - поліграф сказав, що цей бреше, а цей ні", - пояснив він.

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Проте Луценко висловив переконання, що в Україні так не буде, і тому запропонував другий шлях:

"Треба створити нову ТСК за участю опозиції та влади, на чолі з опозицією, і зробити те, про що я сказав: на засіданні цієї ТСК допитати пана президента, Єрмака, Бурбу, Демченка та низку інших осіб, які підозрюються в ході цього скандалу".

На його думку, такі допити мають бути відкритими, оскільки "після всього, що відбулося, вже немає секретів у цій справі".

"Вся країна знає. Бурба каже - мені Зеленський сказав, що будеш працювати через Єрмака. Єрмак, посилаючись на Зеленського, сказав - операцію відкладаємо. І через день вона була злита. Будь ласка - детектор брехні, прямий ефір, засідання ТСК, і ми будемо бачити - керівник розвідки генерал Бурба правий чи ні. Аналогічно - пан Єрмак, будь ласка, на детектор. Він каже, що такого не було, що нічого не казав. Детектор - і країна знатиме правду. Хтось із них бреше", - пояснив ексгенпрокурор.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.

Також екскерівник військової розвідки пообіцяв звернутися до суду через звинувачення президента Володимира Зеленського на свою адресу.