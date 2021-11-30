Луценко назвав два виходи зі скандалу з "вагнерівцями"

Українці мають отримати відповідь, чи є у владі російський агент, зазначив ексгенпрокурор

Луценко назвав два виходи зі скандалу з "вагнерівцями"

У скандалі зі зривом спецоперації розвідки із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" є два способи встановити істину.

Про це розповів в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами ексгенпрокурора, для всіх громадян України є величезним питанням - це правда, що російський агент сидить так високо в українській владі, буквально на найвищих щаблях?

"Вихід з цього є, їх два. Перший - цивілізований... Особисто генеральний прокурор або його заступники мали б очолити спеціальну прокурорсько-слідчу групу. Також керівництво ДБР і СБУ мало б визначитися і провести допит тих людей, чиї свідчення розходяться... В таких випадках, коли Бурба говорить одне, а Зеленський з Єрмаком інше, їх саджають за один стіл і проводять те, що називають очною ставкою. Насправді це перехресний допит. І тоді кожна сторона викладає свою версію, ставить одна одній запитання, проходить детектор брехні. І вся країна, незалежно від того, кому служить керівник СБУ, генпрокуратури чи ДБР, знатиме - поліграф сказав, що цей бреше, а цей ні", - пояснив він.

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Проте Луценко висловив переконання, що в Україні так не буде, і тому запропонував другий шлях:

"Треба створити нову ТСК за участю опозиції та влади, на чолі з опозицією, і зробити те, про що я сказав: на засіданні цієї ТСК допитати пана президента, Єрмака, Бурбу, Демченка та низку інших осіб, які підозрюються в ході цього скандалу".

На його думку, такі допити мають бути відкритими, оскільки "після всього, що відбулося, вже немає секретів у цій справі".

"Вся країна знає. Бурба каже - мені Зеленський сказав, що будеш працювати через Єрмака. Єрмак, посилаючись на Зеленського, сказав - операцію відкладаємо. І через день вона була злита. Будь ласка - детектор брехні, прямий ефір, засідання ТСК, і ми будемо бачити - керівник розвідки генерал Бурба правий чи ні. Аналогічно - пан Єрмак, будь ласка, на детектор. Він каже, що такого не було, що нічого не казав. Детектор - і країна знатиме правду. Хтось із них бреше", - пояснив ексгенпрокурор.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.

Також екскерівник військової розвідки пообіцяв звернутися до суду через звинувачення президента Володимира Зеленського на свою адресу.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Андрій Єрмак Юрій Луценко ПВК Вагнера Василь Бурба