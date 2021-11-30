18:23, Сьогодні

Операцію щодо "вагнерівців" ініціював російський шпигун – несподівана думка "Слава Богу, що вона провалилася"

В операції щодо "вагнерівців" важливо дізнатися, хто був її ініціатором, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Дмитро Фіщенко.

На його думку, це міг бути російський шпигун.

"Я дуже хотів дізнатися, хто ініціював цю операцію. Це 100% російський шпигун. Чому? Повністю безглузда операція, яка зроблена, щоб виманити 33 "бики", які бухали десь у селах, як сказали. Навіщо?" - сказав він.

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"Українців вбивали, знаєте, скільки тисяч росіян? Але для цього треба було за операцією захопити турецький літак... А те, що вони пропонували, - це захоплення літака, примусово посадити його, якось їх звідти витягнути. Це турецька територія. Слава Богу, що вона (операція, - прим. ред.) провалилася. Бо якби вона закінчилася так, як хотіли, то Україна була б міжнародним терористом і ми б не отримали 100% жодного турецького безпілотника. Ба більше, визнали, що Ердоган не знав про цю операцію", - розповів політтехнолог.

За його словами, операція була 100% провокаційна:

"Треба визначити, хто ініціював операцію. У нас стільки силових органів... Взяти його, допитати... Те, що залишиться - утилізувати, тих, що розробляли операцію, допустили її - звільнити зі служб, а цим - надавати по мізках... Операція 100% провокаційна. Нічого вона дати не могла".

Нагадаємо, телеведучий та політолог Дмитро Співак заявив, що розслідувачі Bellingcat після новорічних свят можуть опублікувати нові докази причетності вищого керівництва України до зриву операції із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер".

Співак нагадав, що представники Bellingcat 26 листопада вже відреагували на пресконференцію президента Володимира Зеленського в тій частині, яка стосується спецоперації щодо "вагнерівців".

"У них був коментар дуже простий - нам соромно за ту інформацію, яку ми почули з вуст глави української держави... Даю прогноз: гадаю, що буквально після Нового року, після різдвяних свят, наприкінці січня ми побачимо другу та третю частину розслідування цієї дослідницько-розслідувальної компанії, де у дуже негативному світлі будуть представлені факти, документи й докази участі високопосадовців України у зриві цієї операції", - заявив він.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.