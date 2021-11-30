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Дострокові вибори до Верховної Ради: експерти розповіли, чому це можливо "Це один із найкращих сценаріїв, коли у нас буде більш професійний парламент"

Україна наближається до дострокових парламентських виборів, оскільки нинішня монобільшість показала свою неефективність і незабаром може розпастися. Про це сказали в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник голови МВС Володимир Мартиненко та ексміністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Так, на думку Мартиненка, монобільшості у ВР вже давно не існує, і пояснив чому:

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

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Він вважає, що українці вже теж мріють про те, щоб піти на вибори й обрати новий парламент і не тільки.

"Слуги народу" з рейтингами партійними вже не перші й це також показник від суспільства, показник рівня довіри до президентської партії. Я впевнений, що далі ми побачимо ще багато виходів із фракції інших депутатів, ми побачимо розпад цієї фракції. І дуже скоро будуть юридичні підстави для перевиборів ВР і, можливо, навіть президента", - зазначив він.

З твердженнями про неефективність нинішнього складу парламенту та необхідність змін згоден ексміністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Він каже, що зараз робота парламенту підтримується лише завдяки невеликим олігархічним групам, які дають монобільшості необхідні голоси на ключових голосуваннях.

"Сама фракція "Слуга народу" формувалася на незрозумілих критеріях: друзі, брати, куми, свати й на основі якоїсь яскравої картинки, що ми йдемо до якогось світлого майбутнього. А зараз виявилося, що це просто картинка і ця команда не може забезпечити ці обіцянки. Некомпетентність і нездатність людей виконати обіцянки призводить до недовіри (суспільства, - ред.). Тому я думаю, що ми йдемо до сценарію дострокових парламентських виборів. І я думаю, що це один із найкращих сценаріїв, коли ми матимемо більш професійний парламент", - сказав він.

Зазначимо, що у вівторок, 30 листопада, фракцію "Слуга народу" залишив Роман Соха. Про своє рішення він повідомив з трибуни Верховної Ради. За його словами, він не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Раніше позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" підуть інші депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.