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Ексрадник голови МВС сумнівається, чи допитали Єрмака щодо "вагнергейту" "До цієї справи прикута увага всього українського суспільства"

Інформацію про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак ходив на допит щодо справи про "вагнерівців", треба ще почути з боку Державного бюро розслідувань. Про це заявив в ефірі програми ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник голови МВС Володимир Мартиненко.

"Андрій Єрмак сьогодні заявив про те, що він начебто ходив на допит. Підтвердиться ця інформація чи ні, мабуть, потрібно слухати ще сторону ДБР - що скажуть вони з цього приводу. Бо до цієї справи прикута увага всього українського суспільства, журналістської спільноти. Якось непомітно потрапити до ДБР, щоб дати покази в цій справі, - не зовсім реально. Я сьогодні пів дня спілкуюся з різними людьми й ми говоримо про те, що "а был ли мальчик"? Чи був похід до ДБР? Чи дав він насправді свідчення?" - сказав він.

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Інший момент, на його думку, в тому, чи знайшла щось ТСК:

"Комісія перевірила інформацію, яку дають міжнародні журналісти, вперлася на неї й більше нічого не перевіряла, не намагаючись нічого знайти, бо ані Єрмак, ані Зеленський, ані ще хтось інший цією комісією опитані не були. ДБР проводить розслідування цієї справи. За результатом проведення цього розслідування я хотів би, щоб українське суспільство, міжнародна спільнота, журналісти отримали відповідь на запитання: хто ж "злив" цю справу? Поки що запитання "висить" у повітрі".

Нагадаємо, у вівторок, 30 листопада, керівник Офісу президента Андрій Єрмак прийшов у Державне бюро розслідувань.

"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - написав він у Facebook.

Також на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", - сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.