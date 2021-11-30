17:02, Сьогодні

"Слуга народу" найближчим часом втрачатиме людей - ексклюзив від нардепа Артем Дмитрук вважає, що потрібні позачергові парламентські вибори, проте вони не відбудуться

Найближчі декілька місяців з фракції "Слуга народу" йтимуть депутати. Таку думку в ефірі програми "Ток-шоу "Сьогодні" на каналі "Україна 24" висловив позафракційний депутат Артем Дмитрук, коментуючи слова першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка про те, що вихід депутатів може бути "політично болючим".

"Хворобливі наслідки вже давно настали для Офісу президента, уряду, "Слуги народу". Саме тоді, коли ми почали бачити в соціологічних опитуваннях рівень недовіри до чинної влади, понад 50%. Я вважаю, що сьогодні Офіс президента, уряд, партія "Слуга народу", Корнієнко, Давид Арахамія – це зрадники нашого народу. Усі погані наслідки, які можуть настати, настануть для "Слуги народу" та Офісу президента", - вважає Дмитрук.

Читайте також: Монобільшість - міраж: Ляшко побачив нову коаліцію в Раді

Нардеп назвав вихід депутатів "плановим" і спрогнозував масовий вихід найближчим часом.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.

Також Дмитрук вважає, що потрібні перевибори до Верховної Ради, проте сумнівається в тому, що вони пройдуть, оскільки "невигідні насамперед Офісу президента, самому президенту, "Слузі народу".

Зазначимо, що 30 листопада депутат Роман Соха заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Він зазначив, що не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Раніше ексглава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що монобільшість може приймати рішення за допомогою депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра", однак і ця схема дає збої. "Парламент здатний приймати закони, іноді ми набираємо більш як 300. Якщо це правильний закон, за нього голосують усі – і представники монобільшості, і представники інших політичних сил, які представлені у парламенті. Якщо це закон поганий, то за нього немає голосів і у монобільшості ", - пояснив він.