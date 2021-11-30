16:57, Сьогодні

6 причин, чому війни Росії та України не буде За словами експерта, Путін влаштував "танець із шаблями" на кордоні України

Президент Росії Володимир Путін залякує Україну та Євросоюз своєю армією, щоб добитися від них поступок, проте ймовірність відкритого вторгнення російських військ вкрай мала.

Таку думку в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Володимир Путін досить зрозуміло висловився - йому подобається, що його партнери в Європі відчувають напругу. Він вважає, що цю напругу треба підтримувати максимально довго. Йому подобається, що на цю напругу і Захід, і Україна реагують. По-різному - хто гостріше, хто раціональніше. Це пропагандистська гра, тому що збройний конфлікт, звичайно, можливий, але, на мою думку, ймовірність вкрай мала", - сказав Орєшкін.

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За словами експерта, "втрати цього вчинку будуть непорівнянні з очікуваними вигодами".

"По-перше, Україні є чим відповісти, з лінії фронту підуть труни, Путіну це не потрібно. По-друге, він залишиться в історії як людина, яка розв'язала пряму військову агресію між ще нещодавно братніми народами. Це завдає шкоди його власному іміджу як збирача "русского мира". Йому цього не дуже хотілося б. По-третє, він ніколи не нападає на сильних суперників. Він робить такі кроки тільки - коли впевнений, що перемога буде за ним. А тут це питання складне. По-четверте, санкції, міжнародна реакція. По-п'яте, він не робить того, чого від нього чекають... Нарешті, по-шосте. Навіть якщо він здійснить переможний похід, що він у результаті отримає - крім санкцій, втрат, матеріальних і дипломатичних витрат, подальшої інтоксикації зовнішнього іміджу Росії?" - сказав він.

Як зазначив Орєшкін, Путін отримає недружню територію, яка буде наповнена партизанськими групами опору:

"Отримає величезну чорну дірку, в яку треба закачувати чортову прорву грошей, як зараз закачується на Донбас. Він захопить шматок території, який просто не зможе переварити".

Політолог зазначив, що до загрози російського вторгнення треба готуватися, але боятися її не варто.

"Загрозу треба оцінювати раціонально, прагматично, стримано. Це "танець із шаблями" на кордоні України з метою налякати Україну, налякати Європу і щось натомість виторгувати", - додав він.

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Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.

Своєю чергою ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, що президент РФ Володимир Путін зараз не зацікавлений у загостренні ситуації на українському напрямку.