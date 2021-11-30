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Офіс президента сам опускає рейтинг — Бацман про скандал із Бутусовим Олеся Бацман розповіла, про що говорить кримінальна справа проти журналіста

Діалог президента Володимира Зеленського та журналіста Юрія Бутусова під час пресмарафону опустив рейтинг влади, розповіла у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"У мене вже немає порад для Офісу президента. Вони найрозумніші й самі знають, як краще і глибше опустити свій рейтинг, чим вони й займаються увесь цей час. Це найяскравіша ілюстрація того, як президент сам, своїми руками знищує свій рейтинг. Це неможливо собі уявити... Щоб після такого спілкування, після такого діалогу, який президента довів до стану люті, і він абсолютно не контролював себе, він пішов у звинувачення стосовно Юрія Бутусова, які жодним чином не підтверджені. Після цього Юрій Бутусов отримує кримінальне провадження. Це найчистіший політичний тиск", — сказала вона.

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Бацман заявила, що справа проти Бутусова – це боротьба зі свободою слова.

"Про що це говорить? Який сигнал, коли влада таке робить, вони надсилають суспільству? Вони говорять про те, що критикувати Володимира Зеленського не можна, говорити йому неприємні речі в обличчя, або за очі, або десь у Фейсбуці не можна, тому що він засмутиться. А якщо він засмутиться, то державна машина, яку ми з вами утримуємо на податки, займатиметься не забезпеченням нашої безпеки, а за наші з вами гроші шукатиме - як нас з вами, своїх громадян, знищити, дискредитувати, посадити до в'язниці, залякати. Навіть не йдеться про те, що комусь має стати страшно. Я просто добре знаю історію, і ніколи жодна влада, яка розпочинала війну з журналістами, її не вигравала", — сказала вона.

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Нагадаємо, ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео із пострілами з гаубиці. Пізніше в ДБР уточнили, що кримінальне провадження розпочато не проти Бутусова, а за вказаним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

27 листопада Бутусов опублікував відео, за його словами, зняте "дуже давно" на тренуваннях підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України "у суворій відповідності до чинних конвенцій та заборон".

Того ж дня президент Володимир Зеленський провів свій пресмарафон для журналістів 30 видань, під час якого у нього сталася суперечка з Юрієм Бутусовим через операцію з "вагнерівцями".