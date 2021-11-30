13:31, Сьогодні

"Стало останньою краплею": Бацман розкритикувала законопроєкт про медіа "Це вже неможливо ані виправдати, ані зрозуміти"

Законопроєкт про медіа в Україні є абсолютною "калькою" з ініціативи президента Росії Володимира Путіна з національним інтернетом у Росії. Про це сказала в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" телеведуча Олеся Бацман.

За її словами, президенту України Володимиру Зеленському та його команді заважає свобода слова.

"Ось це вже стало тією останньою краплею. Це вже неможливо ані виправдати, ані зрозуміти, бо їхній шлях щодо боротьби зі свободою слова почався на самому початку. Але він був боязкий. Вони вдавали, що "це не ми, це ось той представник". Закон про дезінформацію відбили. Законопроєкт про медіа відбили. Закон про медіа олігархів - це про цей ландшафт, це ж ця історія, на жаль", - сказала вона.

Читайте також: Ляшко розповів, як у Путіна скористалися пресконференцією Зеленського

"Про що нам говорить законопроєкт про медіа? Про те, що інтернет, інтернет-ЗМІ... І в принципі не тільки ЗМІ, тому що цей законопроєкт так цікаво прописаний, що у вас є, наприклад, ваша Facebook-сторінка, ваш особистий YouTube-канал, Instagram - щось таке просто в соціальній мережі, що є досить популярним. І ви там пишете якісь особисті враження. Якщо вони не подобаються владі, то вона може їх закривати, блокувати. І це ж абсолютна "калька" з ініціативи президента Росії Володимира Путіна з національним інтернетом у Росії. А ми знаємо, до чого призводить ця дорога. Ми знаємо, до чого призвела ця дорога в Росії, Білорусі, як там живуть люди, як там бояться написати просто будь-який коментар у Facebook. Тому що за ці коментарі потім садять у в'язницю, люди зазнають тортур. Я вже не кажу про вільні ЗМІ", - розповіла Бацман.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що для ефективного впровадження закону про олігархів Україні потрібні кілька важливих кроків - зокрема, забезпечення свободи слова.

"Коли закон про олігархів пройшов перше читання, я написала у Twitter, що ефект спрямований на подолання непропорційного впливу контролю олігархів на різні аспекти життя країни. Це справді було важливо, закон міг би мати такий ефект. Однак для цього потрібно було зробити декілька важливих кроків, один із яких, про що я й написала у Twitter - це створення незалежних медіа. Україна досі потребує достатньої кількості різноманітних незалежних думок, адже в Україні є монотрадиція, коли олігархи купують телеканали, на яких потім демонструють певні точки зору. І це відкидає Україну назад у минуле", - зазначила Сіммонс.

Раніше телеведучий та політолог Дмитро Співак заявив, що президент України Володимир Зеленський програє війну проти свободи слова в Україні.

Він висловив переконання в тому, що президент України Володимир Зеленський спробує "поставити на коліна журналістську спільноту й тих акціонерів засобів масової інформації та телеканалів, які не бажають бути обслуговуючим персоналом хлопців із Банкової".

"Але я думаю, що багатомільйонна глядацька аудиторія, по-перше, і розуміння суспільства, по-друге, і позиція українських громадян, по-третє, не дадуть можливість задушити свободу слова, Зеленському зокрема. Я всоте хотів би звернутися до президента: пане президенте, ви вийшли з вільних медіа, ви президентом стали завдяки вільним медіа і нам, громадянам України, було абсолютно байдуже, хто є власником телеканалу, який виростив вас і зробив президентом. Почитайте історію сучасної України й запам'ятайте, що будь-яка війна, затіяна владою проти свободи слова та журналістської спільноти, завжди завершується однаково - тотальною поразкою влади. Пам'ятайте про це", - наголосив Співак.