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Кожне слово Зеленського спростовується — Бацман про пресмарафон президента Олеся Бацман розповіла, які висновки можна зробити зі слів Зеленського

Майже всі заяви президента Володимира Зеленського на пресмарафоні спростували експерти, сказала у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Після першої брехні всі інші слова, які ти чуєш, ти починаєш оцінювати з точки зору тієї почутої неправди. І ти вже починаєш заздалегідь сумніватися. А брехня множиться, множиться, одна породжує іншу, маленька велику, і зрештою людина стає заручником своє. брехні. Зараз у цій ситуації опиняється президент Володимир Зеленський. Це жахливо, тому що на все, що він сказав на пресконференції, виходять експерти, люди, які в цьому брали участь, і кажуть: "Почекайте, це ж не так. Ось тут не так, і ось тут не так, і ось тут". І кожне слово спростовується, по суті", — сказала вона.

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Бацман розповіла, чому українці голосували за Зеленського і що можна зрозуміти через 2,5 роки його президентства.

"Після цієї пресконференції я говорила з одним із наших колег, і він каже: "Я вважаю, що ідеологічно те електоральне ядро, яке є у президента, воно таке ідеологічне, і воно зараз стрімко тане". Я якраз Зеленського не вважаю ідеологічним президентом, тому що він прийшов по суті на гаслах "за все добре, проти всього поганого" і в першу чергу як антипод Порошенка. Це ж було протестне голосування. Українцям так набрид Порошенко зі своєю брехнею та двоособистістю, що вони хотіли будь-кого, але іншого. Вони повірили Зеленському, але там не було ідеології у звичному розумінні. А він мені відповідає, що не погоджується, це було дуже ідеологічне голосування, у нього є ідеологія. Яка? Чесна людина. Це той Василь Голобородько, який був у "Слузі народу" (серіал - ред.), і йому повірили. Чесний, добрий, світлий хлопець, який заробляв гроші своєю працею, котрий ніколи не мав відношення до державного бюджету, який розуміє, що таке добре і що таке погано. Він розуміє, що навіть якщо його друзі обдурять, вкрадуть чи зроблять щось не так, він не дивитиметься, наскільки вони йому близькі, а покарає їх, прибере з посад і покаже, що немає біля нього "святих корів". Найголовніше, що ця людина (Голобородько — ред.) не бреше, вона говорить правду, навіть якщо це на шкоду її рейтингу. І саме з того моменту, як президент Володимир Зеленський спочатку трохи сказав неправду, і це минуло, потім сказав більше — і це теж минуло. Одна ситуація, друга, третя. Пройдено довгу дорогу у 2,5 роки. Це вже половина шляху. І ми вже можемо говорити, виходить цей шлях чи ні", — розповіла вона.

Раніше ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що після пресконференції президента України Володимира Зеленського у суспільства залишилося багато питань.

"Що стосується справи "вагнерівців". Була зрада чи не було? Президент повинен на це дати відповідь... Далі питання економіки, яке хвилює сьогодні всіх. Питання економічної безпеки, тарифної політики – ми сьогодні заходимо у дуже непростий сезон. Я не хочу нікого лякати, але, починаючи з жовтня, ми розуміємо, що ця зима для нас усіх буде непростою... На це впливає безліч факторів... Президент каже, що 1 грудня в Україні відбудеться переворот. І це говориться так, мимоволі, під час пресконференції у відповідь журналістам. Якщо у президента є така інформація, то він має виходити й говорити, що наразі представники силових відомств проводять операцію, затримані люди, які готували державний заколот, державну зраду", — зазначив Разумков.