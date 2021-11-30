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Ляшко пояснив, що може означати введення воєнного стану в Україні "Вони намагаються ввести цензуру"

Варіант проведення воєнного стану в Україні президент України Володимир Зеленський і його оточення обговорювали та продовжують обговорювати як крайній спосіб порятунку рейтингу і своєї влади. Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

За його словами, введення воєнного стану - це, зокрема, обмеження введення прямої цензури в ЗМІ.

"Введення воєнного стану - це обмеження конституційних прав громадян на мітинги, а вони бояться мітингів і протестів людей як чорт ладана. І це обмеження введення прямої цензури в ЗМІ", - сказав він.

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"Нинішня влада, Володимир Зеленський - це вороги свободи слова. Вони намагаються ввести цензуру, зокрема, під приводом воєнного стану. І вони продовжують обговорювати й розглядати цей варіант. Тому суспільство повинно знати, що це зловживання владою, що воєнний стан - це інструмент захисту країни, а не захисту посади президента Зеленського, а не захист оцієї корумпованої влади. Українці мають право на протест, вимагати розслідування, коли була державна зрада - у випадку "злиття" операції щодо затримання "вагнерівців", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко також зазначив, що масштабні перестановки в керівництві СБУ плануються для виконання політичних замовлень, використання спецслужби у зведенні політичних рахунків з опонентами президента України Володимира Зеленського.

"Відповідно до закону про СБУ завдання СБУ - це захист національних інтересів, державності та контррозвідувальна діяльність. Володимир Зеленський намагається перетворити СБУ в ручний орган розправи та політичних репресій.

Багато чесних офіцерів, керівників СБУ відмовляються виконувати ці команди. Через це їх звільняють, на їхні місця призначають тих, хто готовий виконувати будь-які команди. І зараз цей процес триває", - розповів Олег Ляшко.

Раніше політолог і телеведучий Дмитро Співак розповів, чому Володимир Зеленський не хоче звільняти голову Офісу президента Андрія Єрмака.

"Володимир Зеленський зараз просто підтвердив, що країною керує Єрмак, і що Володимир Олександрович йому просто допомагає. Ви не знайдете в жодному законі України його повноваження на зовнішню політику, на спілкування з главами розвідслужби інших держав, а про це зараз сказав Зеленський. Мовляв, телефон Єрмака обривають. Тобто всі розвідки світу в нашій країні спілкуються з Єрмаком? Не з головою розвідки, контррозвідки, спецслужби, СБУ, РНБО, не з Володимиром Зеленським, а з головою Офісу президента? Так держава не існує, ми просто скочуємося на узбіччя міжнародної політики - це, по-перше. І, по-друге, глава держави - це гарант дотримання Конституції. У Конституції немає прав і повноважень Єрмака на здійснення ані спеціальних операцій, ані зовнішньополітичних комунікацій, ані розв'язання питання з урядом, депутатами та парламентом. Але ми-то всі розуміємо, в якому кабінеті сьогодні приймаються рішення, і хто сьогодні найвпливовіша людина", — сказав Співак.