11:27, Сьогодні

"Процес триває": Ляшко розповів, для чого перестановки в керівництві СБУ "Зеленський намагається перетворити СБУ в ручний орган розправи"

Масштабні перестановки в керівництві СБУ плануються для виконання політичних замовлень, використання спецслужби у зведенні політичних рахунків з опонентами президента України Володимира Зеленського. Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Відповідно до закону про СБУ завдання СБУ - це захист національних інтересів, державності та контррозвідувальна діяльність. Володимир Зеленський намагається перетворити СБУ в ручний орган розправи та політичних репресій. Багато чесних офіцерів, керівників СБУ відмовляються виконувати ці команди. Через це їх звільняють, на їхні місця призначають тих, хто готовий виконувати будь-які команди. І зараз цей процес триває", - розповів Ляшко.

Читайте також: "Це очевидно": Ляшко розповів, для чого потрібна охорона Бутусову

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака.

Причини звільнення не названі.

Раніше політолог і телеведучий Дмитро Співак розповів, чому Володимир Зеленський не хоче звільняти голову Офісу президента Андрія Єрмака.

"Володимир Зеленський зараз просто підтвердив, що країною керує Єрмак, і що Володимир Олександрович йому просто допомагає. Ви не знайдете в жодному законі України його повноваження на зовнішню політику, на спілкування з главами розвідслужби інших держав, а про це зараз сказав Зеленський. Мовляв, телефон Єрмака обривають. Тобто всі розвідки світу в нашій країні спілкуються з Єрмаком? Не з головою розвідки, контррозвідки, спецслужби, СБУ, РНБО, не з Володимиром Зеленським, а з головою Офісу президента? Так держава не існує, ми просто скочуємося на узбіччя міжнародної політики - це, по-перше. І, по-друге, глава держави - це гарант дотримання Конституції. У Конституції немає прав і повноважень Єрмака на здійснення ані спеціальних операцій, ані зовнішньополітичних комунікацій, ані розв'язання питання з урядом, депутатами та парламентом. Але ми-то всі розуміємо, в якому кабінеті сьогодні приймаються рішення, і хто сьогодні найвпливовіша людина", — сказав Співак.