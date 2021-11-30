10:45, Сьогодні

"Це очевидно": Ляшко розповів, для чого потрібна охорона Бутусову "Президент не може мстити журналістам за критику"

Журналісту Юрію Бутусову хочуть надати охорону, щоб стежити за ним і виявити його джерела інформації. Таку думку висловив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Це очевидно. Коли охорона весь час за тобою ходить, він просто як журналіст не зможе працювати - проводити зустрічі, отримувати інформацію від своїх джерел. Як колишній журналіст, я можу теж сказати, що мав і маю зараз джерела скрізь. І "золоте" правило журналіста - ніколи не оприлюднювати свої джерела. Ба більше, закон це дозволяє", - сказав він.

Читайте також: "Бутусов зайшов надто далеко: експерт про резонансне відео"

"Охорона Бутусова - це фактично стеження, а порушення кримінальної справи проти нього - очевидно, що це помста. Це помста Володимира Зеленського, щоб закрити за правду, публічну позицію. Це ідіотизм чистої води... Президент не може мститися журналістам за критику. Президент повинен тримати марку, президентський формат. Президент повинен бути президентом", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович вранці 29 листопада в Facebook заявив, що Бутусова "вже спланували" як журналіста Георгія Гонгадзе.

"Ні він, ні численні співчуваючі не бачать очевидного - Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається вже дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують - ті, хто його і накачує. І це, за планом, стане сигналом до початку масових заворушень - з щирим обуренням громадян. І все це - на тлі концентрації російських військ на кордоні. Ясний сценарій?...Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести - політична криза - атакуй на здоров'я. Буду терміново просити надати Юрію Бутусову державну охорону", - написав Арестович.

Зазначимо, що повідомлення Арестовича з'явилося після публікації Бутусовим на своїй сторінці в Facebook, як він з гаубиці "стріляє по російським окупантам". Пізніше за фактом появи даного відео Держбюро розслідувань почало кримінальне провадження, щоб з'ясувати, хто дозволив цивільній особі перебувати біля бойового знаряддя.

Юрій Бутусов, своєю чергою, звинуватив Олексія Арестовича в погрозах йому.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на пресконференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску - це погрози Арестовича", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, 26 листопада відбулася велика пресконференція президента Володимира Зеленського. Під час спілкування з другою ротацією журналістів у Зеленського і Бутусова стався емоційний діалог.