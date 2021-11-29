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Ляшко розповів, як у Путіна скористалися пресконференцією Зеленського Пресконференцію уважно дивилися як друзі України, так і вороги, зазначив політик

Пресконференцію президента України Володимира Зеленського уважно вивчали спецслужби Росії, щоб скласти його психологічний портрет для президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Пресконференцію Зеленського дивились не тільки українці. Дивились наші друзі і найголовніше - наші вороги. Всі спецслужби світу, які вміють працювати, які працюють - російська розвідка, американська і всі-всі. Повірте мені - уважно дивилися і списували психологічний портрет президента України. Вже і в Путіна, і в Байдена, і в Меркель, і у всіх, кому треба, на столі лежить цей портрет. Тому що коли лідери інших держав ведуть переговори, вони ж їх готують до цього. Це в нас думають - можна піти на переговори, шапками закидати і про все домовишся. Так не буває. До переговорів треба серйозно готуватися. В тому числі спецслужби працюють над психологічним портретом лідерів держав", - зазначив політик.

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Лідер Радикальної партії припустив, що той "психологічний портрет, який поклали на стіл і Путіну, і Байдену, і всім іншим, дуже невтішний для України і для майбутніх переговорів".

"Коли Зеленський проситься на переговори з Путіним, боюся, що після цієї пресконференції йому треба пригальмувати, тому що Путін його лускає, як горішки з того психологічного портрету. І ці переговори завершаться, не почавшись. На переговори з ворогом треба йти сильним - з сильних позицій, з сильним внутрішнім стрижнем. Якщо Зеленського виводять питання журналістів, про які переговори з Путіним може йти мова? Це заздалегідь програшні переговори. Краще б він не виходив на цю пресконференцію - це мій головний висновок", - вважає Ляшко.

Раніше ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що після пресконференції президента України Володимира Зеленського у суспільства залишилося багато питань.

"Що стосується справи "вагнерівців". Була зрада чи не було? Президент повинен на це дати відповідь... Далі питання економіки, яке хвилює сьогодні всіх. Питання економічної безпеки, тарифної політики – ми сьогодні заходимо у дуже непростий сезон. Я не хочу нікого лякати, але, починаючи з жовтня, ми розуміємо, що ця зима для нас усіх буде непростою... На це впливає безліч факторів... Президент каже, що 1 грудня в Україні відбудеться переворот. І це говориться так, мимоволі, під час пресконференції у відповідь журналістам. Якщо у президента є така інформація, то він має виходити і говорити, що наразі представники силових відомств проводять операцію, затримані люди, які готували державний заколот, державну зраду", - зазначив Разумков.

Своєю чергою, російський економіст Андрій Іларіонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Володимир Зеленський мав скасувати пресконференцію, якщо до неї дізнався про "держпереворот".