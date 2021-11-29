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"Ми живемо в хаосі": конференція Зеленського нагадувала телепередачу, сказав Степанов Пресмарафон Зеленського прокоментував Степанов, зазначивши, що люди не можуть покладатися на слова президента

Президент не повинен формулювати інформацію, спираючись на "мені говорили". Про це заявив у програмі "Черговий по країні" на телеканалі "Україна 24" колишній глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми повинні констатувати, що за два з половиною роки в країні створено повний управлінський хаос. Ми живемо в суцільному хаосі. При всій повазі до президента, до інституту президента, і я поважаю президента, але він мені іноді нагадує (на пресмарафоні 26 листопада - ред.) передачу "Скандали, інтриги, розслідування" ("Програма максимум" - російська телепередача, що виходила на НТВ з 2005 року по 2012 рік - ред.). На превеликий жаль, це відбивається, в тому числі й на роботі наших розвідників, якщо ми говоримо про "вагнерівців", про всю операцію щодо затримання "вагнерівців", - сказав Степанов.

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Ексміністр також підкреслив, що в Україні щодо загрози з боку РФ думки між РНБО і Міноборони розділилися.

"Ми вже дійшли до того, що ми не можемо спокійно на 100% вірити в те, що говорить президент. Якщо президент сказав, що у нас немає російської загрози, або є російська загроза, то ми повинні в це вірити. У нього міністр оборони каже, що може бути російська загроза, секретар РНБО каже, що не може бути російського вторгнення. Я, наприклад, розумію, що на восьмому році війни ми повинні бути готові завжди незалежно від того, як переміщуються війська Російської Федерації", - сказав він.

Він також зазначив, що українці хочуть жити в безпеці, і президент повинен чітко подавати інформацію, спираючись на факти.

"Ми хочемо відчувати себе в повній безпеці... Це все породжує ось саме таку поведінку і те, що стосується цього управлінського хаосу, повного хаосу. Ну не може президент держави розповідати - "мені говорили". Він має доступ до всієї інформації, яка є в країні, до всієї. Він не може говорити – "мені говорили", - сказав Степанов.

Що стосується російської агресії, раніше політолог Сергій Таран заявив, що Україна повинна бути повністю готова до нового вторгнення російських збройних сил.Він вважає, що Кремлю невигідно економічно здійснювати нові військові дії щодо України. Однак, на думку політолога, економічної вигоди війни з Україною для Росії не було впродовж останніх 8 років, проте вона цю агресію проводить.

"Вже 8 років Путін веде війну, яка економічно йому точно не вигідна. Але він її веде. Тому міркування про те, що економічно йому не вигідно зараз розширювати агресію, не працює, тому що, якби він думав про економіку і про своїх громадян, то він давно б вивів війська з Донбасу, зняв би санкції, і розвивав би свою економіку", - вважає Таран.

Своєю чергою, російський військовий експерт Павло Фельгенгауер вважає, що ймовірність нападу РФ на Україну висока. За словами експерта, найбільша небезпека загрожує Україні з середини січня.

"Зимова кампанія, коли замерзне грязь і можна буде обходити з флангів українські збройні сили, — це десь друга половина січня, початок лютого. Це як у 2015 році, коли у другій половині січня розпочався спочатку Донецький аеропорт, потім Дебальцеве, та у лютому закінчилося. Якщо навіть нічого не станеться цього зимового періоду, прийде літній період. З кожним місяцем ймовірність конфлікту наростає, це просто факт", — сказав він.