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Бутусов зайшов надто далеко: експерт про резонансне відео Як тільки ти стріляєш, ти автоматично перестаєш бути журналістом, зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен

Журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відео, як він стріляє з гаубиці, дав привід пропаганді Росії для гучних звинувачень на адресу України.

Про це розповів у ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Будь-який етичний кодекс журналіста говорить про наступне - як тільки ти береш до рук зброю, як тільки ти стріляєш, будь-якого калібру, ти автоматично перестаєш бути журналістом. Ти стаєш військовообов'язаним, добровольцем, ким завгодно, але не журналістом. Я звернув увагу, що Юрій Бутусов при всьому моєму до нього гарному ставленні не сказав, де, бойовим чи не бойовим, було зроблено цей постріл. Він розуміє, що напевно десь зайшов надто далеко", - заявив Тизенгаузен.

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Експерт поставив питання, якою була мета цієї демонстрації - "показати, що наша армія боєздатна, або показати, що будь-яка людина може прибути в зону бойових дій і вистрілити з цієї гаубиці?"

"Коли міністри закордонних справ країн НАТО збираються терміново з приводу того, що Росія концентрує свої війська біля наших кордонів, Юрій Бутусов стріляє з гаубиці", - наголосив він.

Політтехнолог розповів, як у російському інформаційному полі відбувається обговорення цього факту:

"Вони звинувачують нас у порушенні перемир'я - "а в них журналіст прибуває в зону бойових дій і стріляє з гаубиці". Куди він стріляє? У ваші будинки, не у ваші? Досі відповіді немає. Зрозуміло, що для Російської Федерації і провокації не потрібно. Але чи маємо ми право так поводитися, коли наші партнери, зокрема з Євросоюзу, зі США, розмірковують про те, щоб дати нам додаткову військову допомогу? Ось у чому питання".

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Нагадаємо, 26 листопада прес-конференції президента Володимира Зеленського у нього сталася суперечка з журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський назвав Бутусова людиною, яка працювала на олігарха Ігоря Коломойського, а також звинуватив його у смертях українських військових через публікацію про застосування безпілотника на Донбасі.

Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео із пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.