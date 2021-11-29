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Слова Арестовича щодо замаху на Бутусова потрібно сприймати серйозно - Степанов Якщо Бутусову загрожує небезпека, правоохоронці повинні почати розслідування, вважає ексміністр

Правоохоронні органи повинні були відреагувати на заяву позаштатного радника офісу президента Олексія Арестовича, який у Facebook заявив, що журналісту Юрію Бутусову загрожує небезпека. Про це повідомив у програмі "чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Сьогодні ми бачимо це повідомлення в Facebook пана Арестовича. Ми можемо говорити все, що завгодно (щодо того - ред.), хто він. Але він та людина, яка дуже часто офіційно оголошує позицію Офісу президента і позицію президента, приходить на телебачення та офіційно її оголошує. І він попереджає про справу (можливий замах на вбивство - ред.) вбивства людини, громадянина України, журналіста. Мало того, він же там (в пості в Facebook - ред.) сказав, що, мовляв, днями, максимум тижнів (коли може відбутися замах на Бутусова - ред.), і в цьому випадку ДБР або інший правоохоронний орган, над яким президент України має ручне управління, ніяким чином не реагує на ці слова. Тобто, це ж було вранці, ну, весь день пройшов. Ніяких (заяв від правоохоронців - ред.) ми не чули, що там хтось відреагував. Тому все це виглядає, на превеликий жаль, як дрібна якась помста", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, Олексій Арестович вранці 29 листопада в Facebook заявив, що Бутусова "вже спланували" як журналіста Георгія Гонгадзе.

"Ні він, ні численні співчуваючі не бачать очевидного - Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається вже дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують - ті, хто його і накачує. І це, за планом, стане сигналом до початку масових заворушень - з щирим обуренням громадян. І все це - на тлі концентрації російських військ на кордоні. Ясний сценарій?...Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести - політична криза - атакуй на здоров'я. Буду терміново просити надати Юрію Бутусову державну охорону", - написав Бутусов.

Зазначимо, що повідомлення Арестовича з'явилося після публікації Бутусовим на своїй сторінці в Facebook, як він з гаубиці "стріляє по російським окупантам". Пізніше за фактом появи даного відео Держбюро розслідувань почало кримінальне провадження, щоб з'ясувати, хто дозволив цивільній особі перебувати біля бойового знаряддя.

Юрій Бутусов, своєю чергою, звинуватив Олексія Арестовича в погрозах йому.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на пресконференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску - це погрози Арестовича", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, 26 листопада відбулася велика пресконференція президента Володимира Зеленського. Під час спілкування з другою ротацією журналістів у Зеленського і Бутусова стався емоційний діалог.